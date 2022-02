Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Vikings: Valhalla riesce a spodestare Inventing Anna dopo tre settimane di dominio e numeri stupefacenti.

Questo weekend in vetta alla classifica dei titoli più visti su Netflix Italia c’è Vikings: Valhalla, la serie sequel ambientata cento anni dopo Vikings che racconta di una nuova generazione di eroi leggendari che sorge per realizzare il proprio destino ed entrare nella storia. La serie è ovviamente al primo posto tra i titoli più visti al mondo superando dopo tre settimane di dominio incontrastato di Inventing Anna, che comunque resiste in seconda posizione, sia in Italia che negli Stati Uniti – oltre che nel mondo. Mercoledì scorso Netflix ha ufficializzato le ore di visione della seconda settimana di sfruttamento e anche questa volta, Inventing Anna ha davvero superato tutte le più rosee aspettative. Infatti, la serie di Shonda Rhimes è stata vista per un totale di 195,970,000 ore nella sua seconda settimana di sfruttamento (nei primi tre giorni era stata vista per un totale di 77,310,000 ore). Terza posizione per Uno di noi sta mentendo la nuova serie originale Peacock che in moltissimi paesi fuori dagli USA è stata comprata da Netflix. Rispetto alla scorsa settimana, quindi, non ha perso una posizione. Quarta posizione per il film Testimone misterioso. Il lungometraggio originale Netflix racconta di un poliziotto corrotto che fa di tutto per insabbiare un incidente, ma la sua vita poi prende una brutta piega quando inizia a ricevere minacce da un misterioso testimone. Quinta posizione per Fedeltà, la serie originale italiana resiste abbastanza bene. Sesta posizione per il film Venom, resiste ancora al settimo posto Manifest e all’ottavo Toy Boy, la serie tv crime spagnola. Chiudono la Top 10 due grandi certezze per il pubblico italiano di Netflix: The Bold Type e Riverdale.

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Vikings Valhalla Inventing Anna Uno di noi sta mentendo Testimone misterioso Fedeltà Venom Manifest Toy Boy The Bold Type Riverdale

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

A Madea Homecoming Vikings Valhalla Inventing Anna L’amore è cieco Il colore delle magnolie Restless jeen-yuhs Cattivissimo Me 2 The Cuphead Show! Ozark

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 27 febbraio 2022:

Ecco la Top 10 delle serie Tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 27 febbraio 2022: