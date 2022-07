Freema Agyeman non farà parte del cast della stagione 5 di New Amsterdam, l’ultima che verrà prodotta da NBC.

Una fonte vicina alla produzione ha rivelato al sito TVLine che è stata l’attrice a decidere di dire addio al medical drama dopo aver iniziato le riprese di Dreamland, una comedy con star anche Lily Allen, nel Regno Unito.

L’interprete della dottoressa Helen Sharpe ha dichiarato in un comunicato:

Carissima Dam Family. Prima di tutto vorrei dire un enorme e sentito grazie per il vostro sostegno senza fine, dedito e deliziosamente feroce! Mi sento davvero fortunata per essere entrata in connessione con così tanti tra di voi negli ultimi anni mentre interpretavo Helen Sharpe e assistevo a ogni sali e scendi del vostro coinvolgimento emotivo. Che avventura! Grazie per esserci stati con me. Ha signifficato così tanto per me, ma è arrivato il momento di appendere il camice bianco, mentre condivido ufficialmente la notizia che non ritornerò per l’ultima stagione di New Amsterdam.

Freema ha aggiunto:

Anche se sono rattristata, sono al tempo stesso incredibilmente entusiasta di vedere come si concluderà la serie, essendone una fan. Poter interpretare la dottoressa Helen Sharpe per quattro stagioni è stata un gioia. Quegli autori hanno costruito una tosta! Sono incredibilmente grata per aver avuto l’opportunità di raccontare alcune delle sue storie! Fanfic… Ora spetta a voi raccontare il resto! Vi invio molto affetto!

Il creatore e showrunner David Schulner e il produttore esecutivo Peter Horton hanno quindi dichiarato:

Auguriamo a Freema un’incredibile fortuna con il suo prossimo capitolo e le porte di New Amsterdam saranno sempre aperte se volesse ritornare! Siamo estremamente orgogliosi dell’impatto che Freema e la Dottoressa Helen Sharpe hanno avuto nelle passate quattro stagioni e siamo grati di aver avuto un ruolo in quella storia. Mentre ci avviamo verso le riprese della quinta e ultima stagione, vogliamo far sapere ai nostri fan #Sharpwin che abbiamo ancora alcune sorprese per loro.

Nel finale della quarta stagione Max e Helen si fidanzavano e decidevano di sposarsi a New York, ma un uragano travolgeva la città proprio quando Helen doveva imbarcarsi sul volo con destinazione la Grande Mela. Max non riusciva a contattare la fidanzata e riceveva poi un messaggio in cui gli si diceva che era stata una giornata davvero complicata. Max aveva quindi organizzato un matrimonio improvvisato sul tetto del New Amsterdam, ma mentre attendeva la sua sposa riceveva la telefonata di Helen che gli diceva che era ancora a Londra e non poteva arrivare.

New Amsterdam ritornerà sugli schermi di NBC il 20 settembre.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti per l’addio di Freema Agyeman a New Amsterdam?

