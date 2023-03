New Girl: da aprile sarà rimossa dal catalogo di Netflix

Netflix dovrà fare i conti con un’assenza importante nel proprio catalogo: New Girl, dal 17 aprile, non sarà più disponibile.

I diritti della comedy con Zooey Deschanel sono infatti scaduti dopo che Netflix li aveva ottenuti nel 2013. La fine dell’accordo con Disney porterà all’uscita dalla piattaforma di tutti i 146 episodi che potrebbero passare a Hulu o a Peacock.

I fan dovranno quindi attendere per scoprire la destinazione dell’apprezzata comedy. Da tempo gli spettatori si chiedono inoltre se in futuro ci sarà un revival di New Girl. Nel 2021 la creatrice Liz Meriwether aveva spiegato che una reunion potrebbe accadere in futuro, ma solo quando sembrerà il momento giusto.

Deschanel, inoltre, ha recentemente ammesso che sarebbe felice di riprendere la parte di Jessica Day:

Mi manca interpretarla. Amavo interpretare quel personaggio ed era così divertente essere sul set ogni giorno. Più di tutto mi manca il cameratismo con gli altri attori, ho amato lavorare con tutti. Abbiamo avuto degli incredibili autori che hanno lavorato allo show.

Che ne pensate del fatto che New Girl verrà rimossa dal catalogo di Netflix ad aprile? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline