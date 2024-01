New Girl

La serie New Girl si è conclusa nel 2018 dopo sette stagioni e Lamorne Morris ha spiegato il motivo per cui non pensa verrà realizzato un revival o un reboot.

L’interprete di Winston Bishop, intervistato da Entertainment Tonight, ha dichiarato che la scelta di proseguire in qualche modo la storia, o usarne il concetto alla base, dipende totalmente dalla creatrice Liz Meriwether:

Dipende se è qualcosa di cui vuole occuparsi. Non è facile creare uno show come quello. Ha avuto sicuramente molte notti insonni cercando di perfezionare questi personaggi, scrivere queste battute e queste storie.

Morris ha aggiunto:

Dovete chiamarla, dovete chiamare Liz o Jake Johnson, perché Jake Johnson è quello che realmente mandava avanti tutto.

Lamorne ha poi sottolineato in modo ironico:

Il suo salario è così alto ora che non penso saremmo in grado di permettercelo… Ha un nuovo film che è appena uscito, Self Reliance o qualcosa di simile, che nessuno sembra guardare. Ma oltre a quello, oltre a quei due, tutti ameremmo realizzarlo.

Nel cast della serie c’erano anche Zooey Deschanel, Max Greenfield, Hannah Simon e Damon Wayans Jr.

