Nicholas Brendon, interprete di Xander Harris in Buffy l’amazzavampiri e attore in Criminal Minds, ha annunciato sui suoi canali social di essere in fase di recupero dopo essere stato trasportato d’urgenza in ospedale a causa di un attacco cardiaco.

Brendon ha condiviso sui social immagini che lo ritraggono su una barella, su una carrozzina e poi mentre si riposa sul lettino dell’ospedale. Non è la prima volta che Brendon viene ricoverato per problemi cardiaci, e in passato ha avuto anche altri episodi allarmanti sul fronte della salute.

Nicky manda il suo affetto e voleva scusarsi per non essere stato molto attivo ultimamente, ma voleva comunque dare un aggiornamento. Nicky sta bene ora, ma è stato ricoverato d’urgenza in ospedale circa due settimane fa a causa di problemi cardiaci (tachicardia e aritmia). Forse ricorderete che ha avuto un episodio simile dopo la sua seconda operazione alla spina dorsale l’anno scorso (per la Cauda Equina), ma stavolta sta cercando di riposarsi un po’ di più e si sta concentrando sugli appuntamenti medici.

Nel post su Instagram il team dell’attore spiega che parte dei ricavi della vendita di memorabilia e merchandising di Buffy che avviene sul suo sito verrà devoluta in beneficenza a un ente che si occupa di malattie cardiache.

Nel 2015 Brendon era stato arrestato varie volte ed era entrato in riabilitazione per curare problemi di depressione, alcolismo e dipendenza da varie sostanze, una lotta sulla quale è sempre stato piuttosto aperto.