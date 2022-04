, interprete di Penelope in, ha svelato che aveva fatto un’audizione per un ruolo in, non ottenendo però la parte.

L’attrice irlandese ha ottenuto la fama internazionale grazie a Derry Girls dopo aver lavorato a lungo a teatro, diventando poi una vera e propria beniamina del pubblico televisivo grazie al ruolo di Penelope Featherington nella serie tratta dai romanzi di Julia Quinn. La giovane, grande amica di Eloise Bridgerton, si è poi scoperto essere Lady Whistledown, acuta e tagliente osservatrice della società londinese.

Nicola ha ora raccontato a Buzzfeed:

Alcuni anni fa avevo fatto un’audizione per Stranger Things… Avevo fatto l’audizione per il ruolo di Robin, Maya Hawke l’ha ottenuto.

L’attrice ha però ammesso:

Era decisamente migliore rispetto a quanto avrei mai potuto essere in quello show.

Coughlan ha quindi aggiunto:

Per gli attori è una buona lezione: guardate i ruoli che non avete ottenuto perché capirete totalmente il fatto che non è una questione personale. Semplicemente si è adatti ad alcuni progetti e non lo si è per altri.

