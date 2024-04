Nonostante una settimana densa di debutti, Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Version) ha ottenuto un notevole successo su Disney+. Secondo i dati diffusi da Nielsen, il film è stato lanciato sulla piattaforma streaming il 14 marzo e ha accumulato 677 milioni di minuti di visualizzazione nei suoi primi giorni. Il film concerto si è classificato all’ottavo posto nella classifica Nielsen generale dello streaming per la settimana dall’11 al 17 marzo (al secondo posto dei film più visti). È stato inoltre rivelato che il 70% del pubblico è stato femminile, distribuito in modo uniforme tra diverse fasce d’età. Naturalmente, la fascia demografica 18-34 ha registrato la maggiore concentrazione di spettatori, con il 26%.

Al primo posto troviamo The Gentlemen, la serie Netflix di Guy Ritchie che la settimana precedente aveva debuttato al terzo posto dietro a Love Is Blind e Damsel. Con un aumento del 54% nella sua prima settimana completa di disponibilità, la serie ha raggiunto 1,9 miliardi di minuti di visione durante questa finestra confermandosi un successo per Netflix.

Oltre alla posizione n. 9 – che è andata a Turning Point: The Bomb and the Cold War, che ha debuttato con 621 milioni di minuti di visione nei suoi primi sei giorni su Netflix, il resto della classifica è stato dominato da titoli ricorrenti: Bluey al n. 4 con 1,1 miliardi di minuti visti, Grey’s Anatomy al n. 5 con 830 milioni di minuti visti, Brooklyn Nine-Nine al n. 6 con 819 milioni di minuti visti, NCIS al n. 7 con 797 milioni di minuti visti e Young Sheldon al n. 10 con 618 milioni di minuti visti.

Ecco l’elenco Nielsen delle classifiche generali di streaming per i giorni dall’11 al 17 marzo, seguito dai titoli originali in streaming, dai titoli acquisiti e poi dai film.

Fonte: Deadline

