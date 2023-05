Dopo lo scandalo legato all’attore David Choe, finalmente arrivano buone notizie, o sarebbe meglio dire conferme. La commedia dark di Netflix Beef – Lo Scontro ha debuttato al quarto posto nella classifica settimanale dello streaming calcolata da Nielsen (quindi parliamo solo ed esclusivamente del territorio statunitense), con 962 milioni di minuti di visione. Si tratta di un ottimo debutto per la serie, considerando che la misurazione è stata effettuata durante la finestra temporale dal 3 al 9 aprile e che la serie ha debuttato il 6 aprile. Ciò significa che la serie ha raggiunto questo numero di spettatori nei suoi primi quattro giorni di disponibilità

Beef – Lo Scontro racconta la storia di due persone che, dopo un evento legato alla rabbia avvenuto sulla strada, affrontano le conseguenze mentali di quanto accaduto, che consuma lentamente ogni loro pensiero e azione. Wong e Yeun sono protagonisti e produttori esecutivi di Beef in collaborazione con Lee Sung Jin che ne è sceneggiatore e regista.

In cima alla classifica per la terza settimana consecutiva si trova The Night Agent, questa volta con 1,9 miliardi di minuti di visione. Il risultato non sorprende, visto che i dati di Netflix avevano già rivelato che il dramma spionistico è ora al quinto posto tra le serie TV in lingua inglese più viste di tutti i tempi. Segue Love Is Blind con 1,2 miliardi di minuti di visione. La reality series di Netflix ha aggiunto altri tre episodi alla quarta stagione durante la finestra di visione dal 3 al 9 aprile, e Nielsen ha inoltre svelato che la metà del pubblico che ha visto lo show aveva un’età compresa tra i 18 e i 34 anni.

The Mandalorian si è piazzata al terzo posto con poco più di 1 miliardo di minuti visti – è la settima volta che la serie supera questo traguardo. Il sesto episodio della terza stagione ha debuttato durante questa finestra di visione.

Il film di Netflix Murder Mystery 2 ha avuto la sua seconda settimana nella Top 10 Nielsen dopo aver debuttato al n. 3 con 1,1 miliardi di minuti visti nei primi tre giorni di disponibilità. Questa settimana è sceso al quinto posto con un numero ancora impressionante di 871 milioni di minuti.

Al sesto, settimo, ottavo e nono posto si sono piazzati gli habitué della Top 10 Nielsen: Bluey (737 milioni di minuti), South Park (700 milioni), Cocomelon (683 milioni) e NCIS (682 milioni), rispettivamente.

In fondo alla classifica troviamo Ted Lasso per la seconda settimana consecutiva. Questa settimana, la comedy di Apple TV+ è stata vista per 650 milioni di minuti, in crescita rispetto al debutto della terza stagione della scorsa settimana (570 milioni). Il quarto episodio della terza stagione è stato rilasciato durante questa finestra temporale.

Potete dare un’occhiata a tutte le classifiche stilate da Nielsen per la settimana dal 3 al 9 aprile nel dettaglio cliccando qui.

