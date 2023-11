Per la seconda volta dal suo incredibile debutto su Netflix, Suits ha ceduto la corona nella tanto ambita Top 10 di Nielsen Streaming. Ma tranquilli, la serie dei record non è scesa troppo in basso. Si è infatti posizionata al secondo posto con una cifra ancora da capogiro: 1,1 miliardi di minuti visti tra il 9 e il 15 ottobre, sfiorando la vetta questa volta conquistata da La Caduta della Casa degli Usher, il nuovo show originale Netflix di Mike Flanagan che ha fatto conquistato gli spettatori con 1,2 miliardi di minuti nei primi quattro giorni su Netflix. Ricordiamoci che la prima volta che Suits ha ceduto il trono è stata durante la finestra di visione dall’11 al 17 settembre, quando è stata oscurata dall’entusiasmante debutto della prima parte della quinta stagione di Virgin River.

Al terzo posto c’è l’immancabile medical drama Grey’s Anatomy: la serie è stata vista per 872 milioni di minuti durante questa finestra di visione, seguita da Bluey, un’altra certezza. La serie animata per bambini che sempre ottenuto ottimi risultati, questa settimana ha totalizzato 781 milioni di minuti di visione.

Love Is Blind si è piazzato al quinto posto con 726 milioni di minuti visualizzati grazie alla quinta stagione, compreso l’episodio della reunion, rilasciato durante l’ultimo giorno del periodo di visione. Al sesto posto si è piazzato NCIS con 688 milioni di minuti.

Al settimo posto resiste La Casa dei Fantasmi con 656 milioni di minuti visti nella sua prima settimana completa di disponibilità su Disney+. Il film aveva debuttato al terzo posto la settimana precedente. Segue un altro film, The Burial, che ha totalizzato 637 milioni di minuti di visione nei primi tre giorni di disponibilità su Amazon Prime Video dopo l’uscita limitata nelle sale la settimana precedente.

Un’altra sorpresa di questa settimana riguarda Lupin, la serie originale Netflix francese è riuscita a entrare nella classifica generale dopo essere apparso solo nella classifica degli originali in streaming la scorsa settimana con il lancio della sua terza stagione. Nella prima settimana di disponibilità della terza stagione, Lupin è stata la nona serie più vista in streaming con 635 milioni di minuti di visione.

Al 10° posto, come di consueto, compare Cocomelon con 604 milioni di minuti di visione. Di seguito l’elenco condiviso da Nielsen riguardante le classifiche generali dello streaming per il periodo 9-15 ottobre, seguito dai titoli originali in streaming, dai titoli acquisiti e poi dai film:

Nielsen 1

Nielsen 2

Nielsen 3

Nielsen 4







