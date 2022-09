Nielsen USA: The Sandman sale al primo posto in classifica nella seconda settimana di agosto

The Sandman

Nielsen ha da poco svelato i dati di visualizzazione dei prodotti sulle piattaforme streaming nella settimana dall’8 al 14 agosto, nella quale The Sandman si è piazzato al primo posto con quasi 1, 4 miliardi di minuti di visione, mentre Stranger Things è scesa al terzo posto, dopo un periodo di quasi tre mesi in cui era al primo o al secondo. Dopo aver raggiunto la quarta posizione nella settimana precedente, The Sandman ha aggiunto dunque circa 300 milioni di minuti di visione. Al secondo posto della classifica generale troviamo poi Uncharted, adattamento del franchise videoludico con protagonista Tom Holland, mentre al quarto, dopo Stranger Things, Day Shift, comedy horror con Jamie Foxx e Dave Franco.

Ricordiamo che le classifiche di Nielsen contano la visione solo attraverso uno schermo televisivo per HBO Max, Apple TV+, Disney+, Netflix, Hulu e Prime Video. I risultati vengono forniti con circa un mese di ritardo. Ecco la TOP 10 della seconda settimana di agosto:

The Sandman (Netflix) – 11 episodi, 1.386 miliardi di minuti di visualizzazione Uncharted (Netflix) – film, 1.185 miliardi Stranger Things (Netflix) – 34 episodi, 1.123 miliardi. Day Shift (Netflix) – film, 982 milioni. Virgin River (Netflix) – 42 episodi., 934 milioni. Locke & Key (Netflix) – 28 episodi., 919 milioni. Bluey (Disney+) – 112 episodi., 917 milioni. NCIS (Netflix) – 354 episodi, 764 milioni. Cocomelon (Netflix) – 18 episodi., 702 milioni. Lightyear (Disney+) – film, 700 milioni.

Nei primi tre giorni di presenza nel catalogo di Netflix, The Sandman era sta vista per oltre 69.48 milioni di ore dagli utenti e, grazie all’arrivo dell’episodio bonus, sta mantenendo la propria posizione tra i titoli più visti in streaming. La prima stagione della serie basata sul fumetto di Neil Gaiman è disponibile sulla piattaforma dal 5 agosto 2022. Potete trovare tutta le informazioni e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

FONTE: Deadline