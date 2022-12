Nike Training Club: Netflix lancia gli allenamenti in streaming

È ufficiale: come anticipato, da oggi Nike ha lanciato sulla piattaforma straming i primi 46 video (si arriverà a un totale di 30 ore) di allenamenti da Nike Training Club, l’app creata dal gigante dell’abbigliamento sportivo per proporre allenamenti ed esercizi per tutte le tipologie di persone attraverso video con trainer certificati.

Per trovarli su Netflix basta scrivere “Nike”, “fitness” o “allenamenti” nel campo di ricerca e scegliere quello con cui si vuole iniziare.

Ciascun programma del Nike Training Club è composto da più episodi, disponibili in più lingue, divisi in due tranche. La prima, lanciata oggi, include:

Fitness classes will launch in two batches, and the first includes the following programs:

Kickstart Fitness with the Basics (13 episodi) Two Weeks to a Stronger Core (7 episodi) Fall in Love with Vinyasa Yoga (6 episodi) HIT & Strength with Tara (14 episodi) Feel-Good Fitness (6 episodi)

Il lancio di Nike Training Club è senza dubbio volto ad ampliare e diversificare l’offerta per gli abbonati, che negli ultimi anni hanno iniziato a trovare su Netflix anche videogiochi, oltre a film, serie tv, show di cabaret e altro ancora.

Fonte: Netflix