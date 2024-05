Nina Dobrev, ex star della serie The Vampire Diaries, ha svelato su Instagram di aver subito un incidente in moto.

L’attrice ha infatti condiviso due foto in cui appare in sella e successivamente in ospedale, distesa sul lettino del pronto soccorso.

Il secondo scatto mostra Nina con collare ortopedico mentre sta sottoponendosi a ulteriori controlli.

Per ora l’attrice non ha condiviso ulteriori aggiornamenti sui social e bisognerà attendere per sapere se Nina se l’è cavata senza particolari problemi o dovrà concedersi una pausa dal lavoro per ristabilirsi nel migliore dei modi.

L’ex interprete di Elena Gilbert ha proseguito la sua carriera dopo la conclusione della serie The Vampire Diaries, recitando in film come The Final Girls, Love Hard, Redeeming Love, Sick Girl e The Bricklayer.

Il suo prossimo progetto ad arrivare sugli schermi sarà Reunion, di cui recentemente ha condiviso alcune immagini promozionali.

In attesa di avere ulteriori aggiornamenti da Nina Dobrev, i fan possono solo inviarle gli auguri di pronta guarigione dopo l’incidente.

