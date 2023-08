Nella stagione 5 di Legacies, lo spinoff sequel di The Vampire Diaries, sarebbe apparsa Stefanie Salvatore, la figlia di Damon ed Elena.

Julie Plec, intervistata da TVLine, aveva infatti rivelato che il personaggio “era in cime alle priorità” nella lista che comprendeva i nuovi arrivi nel mondo della scuola al centro della trama.

Tra i ritorni nella quinta stagione, mai realizzata dopo la brusca cancellazione annunciata in seguito all’acquisizione di The CW da parte di Nexstar, ci sarebbe stato, probabilmente, spazio anche per quello di Caroline Forbes. La creatrice della serie aveva sottolineato che Candice King era interessata a parlare di quella possibilità, ma non c’è stato mai modo di proseguire le trattative.

La storia avrebbe poi mostrato M.G. e Lizzie finalmente insieme e il ritorno a Mystic Falls di Josie Saltzman, interpretata da Kaylee Bryant. Tra le new entry, invece, poteva esserci il figlio di Freya e Keelin.

La cancellazione dello show, come ricorda TVLine, ha impedito ai fan della saga di scoprire inoltre il futuro della famiglia Mikaelson, considerando che Hope sarebbe stata in grado di avere dei figli, come rivelato da Rebekah in una delle puntatedella stagione finale.

Che ne pensate? Cosa avreste voluto vedere nella stagione 5 di Legacies, lo spinoff sequel di The Vampire Diaries?

Fonte: TVLine