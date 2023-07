Nina Dobrev ha ottenuto la popolarità internazionale grazie alla serie The Vampire Diaries, che si è conclusa nel 2017, e l’interprete di Elena Gilbert ha svelato che ritiene sia troppo presto per un reboot.

Intervistata da Radio Any, l’attrice ha sottolineato:

Lo show non si è nemmeno concluso da così tanto tempo.

Nina ha comunque dichiarato che è ancora in contatto con gli altri membri del cast:

Sono davvero vicina a Paul Wesley, Kayla Ewell, Candice Accola e Kat Graham, e la lista potrebbe andare avanti perché è stata una parte così grande delle nostre vite per così tanti anni. Quindi è difficile non rimanere in contatto con tutti e vederli appena possibile.