Nella serie Star Trek: Strange New Worlds Paul Wesley interpreta Kirk e l’attore ha ora fatto un paragone con Stefan Salvatore, il suo personaggio in The Vampire Diaries.

Nella seconda stagione in onda su Paramount+, sono state mostrate diverse versioni di Kirk. Wesley ha dichiarato che lo ha leggermente intimidito interpretarle rispetto a quella “reale”:

Paul ha sottolineato che è stato sollevato dalla possibilità di interpretare la versione “primetime” di Kirk, dando spazio inoltre alle sue interazioni con Uhura (Celia Rose Gooding) e il fratello maggiore Sam (Dan Jeannotte).

Wesley ha quindi fatto un paragone con i fratelli al centro di The Vampire Diaries:

In The Vampire Diaries ero in un certo senso quello razionale, e Damon era il ribelle che ha conquistato la ragazza. Ora posso essere il cowboy che fa le cose in modo non delineare, e Sam agisce in modo delineare, e tuttavia, in qualche modo, riesco ad andare avanti. Quindi ero piuttosto entusiasta nell’aver potuto interpretare questo tipo di personaggio.