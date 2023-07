Paramount+ ha annunciato gli appuntamenti dedicati alla saga di Star Trek al San Diego Comic-Con 2023.

L’appuntamento, che offrirà dei contenuti in anteprima tratti dalle serie Strange New Worlds, Lower Decks e Discovery, è in programma nella Hall H sabato 22 luglio dalle 13.30 alle 15.

Negli spazi della convention, Star Trek: Strange New Worlds, la cui seconda stagione è in onda sugli schermi americani, avrà un proprio spazio. I fan della saga potrebbero quindi sperare in qualche anticipazione, come video e foto, tratte dall’episodio in cui ci saranno delle guest star che hanno dato vita al crossover con Star Trek: Lower Decks.

I 50 anni di Star Trek: The Animated Series saranno inoltre festeggiati con un panel in programma venerdì 21 luglio dalle 10 alle 11 presso la Room 25ABC. L’appuntamento, organizzato dal brand team della saga, promette di svelare le ultime novità per quanto riguarda le pubblicazioni, i videogiochi e altri progetti, offrendo sneak peek e altri contenuti esclusivi.

Che ne pensate degli appuntamenti annunciati da Paramount+ legati alla saga di Star Trek in programma al San Diego Comic-Con 2023?

Potete rimanere aggiornati sulla serie Star Trek: Strange New Worlds grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook



San Diego Comic-Con: le notizie più importanti

I film e le serie imperdibili