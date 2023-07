La nostra recensione di Domani e domani e domani, terzo episodio della seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds, disponibile su Paramount+

Domani e domani e domani, avanza a poco a poco, giorno dopo giorno, verso l’ultima sillaba del copione, e tutti i nostri ieri avranno illuminato a degli sciocchi la polverosa via della morte. Spegniti, spegniti, breve candela!

Non è la prima volta che Star Trek attinge da Shakespeare per i titoli dei suoi episodi, e Strange New Worlds prosegue la tradizione con Domani e domani e domani, terzo episodio della sua seconda stagione. La citazione viene dal Macbeth, poco dopo che il protagonista ha scoperto la morte di sua moglie. Se la frase del disperato re evidenzia il senso di futilità della vita, questa puntata sembra invece sottolineare come l’esistenza di ciascuno (e, con essa, la nostra realtà) sia il frutto di piccole e grandi scelte, ciascuna rilevante a suo modo.

Un passato problematico

Domani e domani e domani ha, al centro, un...