The Vampire Diaries sta vivendo una seconda giovinezza grazie alla disponibilità in streaming, e la protagonista Nina Dobrev ha commentato il rinnovato successo.

Dobrev ha discusso della rinnovata popolarità di The Vampire Diaries, che trovate in streaming su Prime Video. L’attrice ha spiegato perché crede che la serie fosse originariamente così popolare e come abbia trovato una seconda vita in streaming:

Non so esattamente dopo la sua conclusione, ma all’epoca c’era un’enorme mania per i vampiri. Tutti volevano solo contenuti sui vampiri di ogni tipo. Laddove Twilight usciva di tanto in tanto, la nostra era più una costante, e potevi anche esplorare molte più storie e personaggi, immergerti più in profondità e conoscere i personaggi molto di più quando stai facendo uno show televisivo rispetto a un film.

Quando esce una serie tv adesso, divento dipendente. Una volta che lo inizio, non posso fermarmi finché non so cosa succederà dopo. E così, quando hai otto stagioni del genere, le persone si affezionano davvero. E quindi probabilmente è da lì che deriva il successo, se dovessi indovinare.

Ma è stato davvero interessante sin dai tempi della pandemia, le persone erano a casa bloccate e annoiate, e così molte persone hanno riguardato la serie tv e molte persone l’hanno vista per la prima volta in la pandemia. Anche generazioni di ragazzi che forse dieci anni fa erano troppo giovani per guardarlo, ora lo stanno vedendo. In un certo senso gli ha dato una seconda vita, e ho scoperto che in gran parte sembra che sia tornato in onda, anche se non lo è. E ha una nuova casa.