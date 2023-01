Noah Schnapp, interprete di Will Byers in Stranger Things, ha fatto ufficialmente coming out attraverso un video TikTok, svelando di essere gay. Schnapp aveva già confermato, in un’intervista a luglio, che il suo personaggio in Stranger Things è gay e che nella quarta stagione della serie inizia a provare in maniera evidente dei sentimenti per Mike Wheeler (Finn Wolfhard).

Nella didascalia del video pubblicato su TikTok Schnapp ha menzionato proprio Will, scrivendo “immagino di essere più simile a Will di quanto pensassi!”, e in sovraimpressione ha scritto:

Quando ho finalmente detto ai miei amici e famigliari di essere gay, dopo aver mantenuto questo segreto per 18 anni per paura, e tutti loro mi hanno risposto: “Lo sapevamo già”.

Inutile dire che pochi minuti dopo la pubblicazione del video su TikTok, Schnapp è diventato trending su Twitter: tantissimi i commenti dei fan, alcuni dei quali ironici in maniera simile allo stesso video dell’attore.

@noahschnapp I guess I’m more similar to will than I thought ♬ original sound – princessazula0

Noah Schnapp comes out as gay in new TikTok. 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/b8hT6VDyqD — Pop Crave (@PopCrave) January 5, 2023

