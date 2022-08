Non ho mai… 3: Mindy Kaling parla del debutto come attore di Deacon Phillippe

Non ho mai...

Deacon Phillippe, il figlio di Reese Witherspoon e Ryan Phillippe, ha debuttato come attore in occasione della stagione 3 di Non ho mai… e la creatrice Mindy Kaling ha svelato i retroscena del suo casting.

Il giovane interpreta nelle puntate il ruolo di Parker, un amico della new entry Des (Anirudh Pisharody).

Mindy ha spiegato che la sua amica Reese le aveva confidato che il figlio era interessato a recitare:

Stavamo delineando la stagione e c’era questo ruolo che sembrava sarebbe stato perfetto per Deacon.

Kaling ha proseguito sottolineato:

Ovviamente è così talentuoso e bello, e abbiamo semplicemente pensato sarebbe stato grandioso e lui era entusiasta di venire sul set e recitare. Deacon è un ragazzo cresciuto così bene dai suoi genitori: è talentuoso, divertente e si è adattato perfettamente al cast. Gli interpreti e la troupe lo hanno amato ed è stato speciale averlo con noi. È un ragazzino così umile e vuole semplicemente imparare. Ed è stato cresciuto da due attori davvero di successo. Non è diffidente o altro: è semplicemente arrivato con questa mente aperta ed era entusiasta.

Lang Fisher, co-showrunner di Non ho mai…, ha aggiunto che tutti sono stati conquistati da Deacon fin dal primo tavolo di lettura:

Era grandioso e abbiamo reagito dicendo ‘Vieni a bordo!’. Questo è il suo primo lavoro, ma è stato un tale professionista. È stato cresciuto come un meraviglioso ragazzo. È arrivato sul set davvero preparato e ha fatto un lavoro grandioso.

Che ne pensate del debuto di Deacon Phillippe come attore nella stagione 3 di Non ho mai…? Lasciate un commento!

