La stagione 3 di Non ho mai… arriva finalmente su Netflix per proseguire la storia di Devi, la teenager interpretata dalla rivelazione Maitreyi Ramakrishnan, e i fan della serie non rimarranno affatto delusi dal nuovo capitolo della storia, tranne quando si renderanno conto che presto dovranno dire definitivamente addio ai protagonisti.

Il progetto targato Netflix riutilizza, forse senza particolare originalità, la struttura narrativa dei precedenti capitoli, tuttavia l’evoluzione di tutti i personaggi rende la visione particolarmente soddisfacente e, a tratti, molto emozionante.

La trama della stagione 3 di Non ho mai…

La serie creata da Mindy Kaling e Lang Fisher riprende il racconto dopo il ballo della scuola durante il quale Eve (Christina Kartchner) e Fabiola (Lee Rodriguez) si sono dichiarate il proprio amore, Trent (Benjamin Norris) ha chiesto a Eleanor (Ramona Young) di ballare con lui e Paxton (Darren Barnet) ha deciso di fare coppia fissa con Devi (Ramakrishnan), suscit...