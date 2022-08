Non ho mai… 4: lo showrunner fornisce i primi dettagli sul personaggio di Michael Cimino

Non ho mai...

In un’intervista con The Wrap, lo showrunner Lang Fisher ha fornito alcune anticipazioni su Non ho mai… 4, prossima e ultima stagione dello show Netflix, a proposito di Ethan, lo skater interpretato da Michael Cimino che farà il suo ingresso nella prossima annata.

Fisher ha dichiarato:

È un personaggio completamente diverso. È l’opposto di Des: un vero cattivo ragazzo, che va male a scuola e si mette spesso nei guai. È una thrist trap in un modo diverso. È qualcuno che [Devi] pensa sia un degenerato ma non può fare a meno di dire: “Beh, è incredibilmente sexy“.

Parlando poi dell’atmosfera generale dei prossimi episodi, lo showrunner aggiunge:

La quarta stagione è così divertente e grandiosa ed è un vero e proprio epico ultimo anno. Tutti hanno la possibilità di avere un grande commiato e di vivere il viaggio finale della stagione.

Per quanto riguarda gli altri personaggi, altre piccole anticipazioni arrivano dai loro interpreti. Ramona Yang (Eleanor) dice:

Penso che Eleanor punti alle stelle, come se non ci fosse modo di tornare indietro. Fa grandi cambiamenti, sia nella sua vita sentimentale che nelle sue passioni. Quindi l’ultimo anno sarà un anno davvero importante.

Lee Rodriguez, che interpreta Fabiola, pensa invece che il suo personaggio avrà meno turbamenti sentimentali:

Nella terza stagione, Fabiola era ovunque: usciva da una relazione, ne aveva una nuova e poi ne aveva un’altra, quindi credo che nella quarta stagione sia un po’ più stabile, ma è divertente vederla attraversare tutti questi cambiamenti.

La serie, la cui terza stagione è disponibile su Netflix dallo scorso venerdì, ha come protagonista la giovane Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan), una studentessa che, dopo la morte del padre, cerca di trovare il proprio posto nella scuola e conquistare il cuore del ragazzo che le piace.

