Non vediamo l’ora di rivelarvi tutte le storie d’amore bollenti e le avventure esilaranti che abbiamo in serbo per voi. Grazie a tutti i nostri fan per il vostro sostegno, in particolare a voi che fate il tifo per #Bevi e #Daxton. Vi vogliamo bene!

La serieha ottenuto ilper la, che sarà l’ultima della serie creata da Mindy Kaling e Mike Fisher. I due autori hanno infatti annunciato via Twitter che gli episodi della terza stagione arriveranno in estate e Netflix ha ordinato la produzione del capitolo conclusivo della storia. I due creatori hanno aggiunto:

Le riprese della stagione 3 si sono ufficialmente concluse, come aveva confermato dall’attore Darren Barnet con una foto scattata sul set.

La serie ha debuttato su Netflix il 27 aprile 2020 con gli episodi della prima stagione, riuscendo a conquistare i cuori degli spettatori grazie alla storia della giovane Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan), una studentessa che, dopo la morte del padre, cerca di trovare il proprio posto nella scuola e conquistare il cuore del ragazzo che le piace.

Barnet ha ora confermato su Instagram che il lavoro sul set della terza stagione si è concluso, condividendo degli scatti sui social media e ringraziando i fan per il loro sostegno.

Per ora i fan della serie Non ho mai… non hanno avuto molte anticipazioni riguardanti le puntate inedite. Attualmente si sa solo che Devi e Paxton dovrebbero essere una coppia mentre la madre della giovane sembra sia ormai pronta a frequentare nuovamente qualcuno dopo la morte del marito. Nel cast torneranno Maitreyi Ramakrishnan, Poorna Jagannathan, Richa Moorjani, Jaren Lewison, Darren Barnet, Lee Rodriguez, Ramona Young e John McEnroe nel ruolo del narratore.

La protagonista della serie è Devi (Maitreyi Ramakrishnan), una teenager indiano-americana che ha degli ottimi voti a scuola e si mette spesso nei guai. Nella seconda stagione la teenager dovrà affrontare le pressioni quotidiane causate dalla vita al liceo e i problemi in famiglia, oltre ad affrontare difficoltà in amore.

Che ne pensate? Siete felici per il rinnovo per la stagione 4 di Non ho mai…?

Fonte: Instagram, Twitter