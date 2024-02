Sono state annunciate le principali novità in arrivo in streaming su Disney Plus nel mese di marzo 2024 tra film e serie tv. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare altri aggiornamenti sul calendario, modificheremo l’articolo di conseguenza.

Ecco quindi il calendario con la selezione disponibile ad oggi dei nuovi contenuti in arrivo a marzo 2024 su Disney Plus.

Ricordamo che dal 1° novembre 2023, Disney+ ha introdotto il suo piano di abbonamento con pubblicità, insieme a due opzioni senza inserzioni pubblicitarie, offrendo ai clienti la flessibilità di scegliere il piano più adatto alle loro esigenze. I clienti possono scegliere tra Standard con pubblicita a 5,99 € al mese, Standard a 8,99 € al mese o 89,90 € all’anno e Premium a 11,99 € al mese o 119,90 € all’anno.

Queens: le regine della natura (docuserie) – 5 marzo

Prima stagione completa

I luoghi più selvaggi del pianeta hanno sempre ospitato potenti leader, ma questa è la storia di un nuovo eroe: feroce, intelligente, resistente e… femminile. QUEENS: LE REGINE DELLA NATURA racconta le matriarche e le leader di tutto il mondo per mostrare una storia di sacrificio e resilienza, ma anche di amicizia e amore. Queste regine non sono sempre gentili o delicate e non lasciano che nulla si frapponga tra loro e il successo e la sicurezza delle loro famiglie. Guidata dalla potente narrazione della pluripremiata attrice Angela Bassett, QUEENS: LE REGINE DELLA NATURA mette a fuoco per la prima volta il mondo naturale attraverso la lente femminile. La serie, realizzata in quattro anni e con un team di produzione composto da donne provenienti da tutto il mondo – una novità assoluta nel settore della storia naturale – si avvale di tecnologie all’avanguardia per rivelare come le popolazioni femminili del mondo naturale salgono al potere, spesso affidandosi alla cooperazione e alla saggezza piuttosto che alla forza. L’episodio finale della serie celebra le donne che si sono spinte fino ai confini della Terra e hanno dedicato la loro vita a documentare e proteggere le regine animali. Non per niente viene chiamata Madre Natura. Rendiamo omaggio alle regine.

Morte e altri dettagli (serie tv) – 5 marzo

La prima stagione completa.

Morte e altri dettagli è incentrato sulla brillante e irrequieta Imogene Scott (Violett Beane), che si ritrova nel posto sbagliato/nel momento sbagliato (ok, è stata un po’ colpa sua) e diventa la prima sospettata in un misterioso omicidio. L’ambientazione? Un transatlantico del mediterraneo sontuosamente restaurato. I sospetti? Ogni ospite e ogni membro dell’equipaggio. Il problema? Per dimostrare la sua innocenza, deve collaborare con un uomo che disprezza: Rufus Cotesworth (Mandy Patinkin), il più grande detective del mondo.

Extraordinary – stagione 2 (serie tv) – 6 marzo

Dopo le rivelazioni della prima stagione, il gruppo di ragazzi si impegna nel difficile percorso verso l’età adulta. Mentre Carrie e Kash riallacciano il loro rapporto platonico e cercano di trovare la propria strada individualmente, Jizzlord tenta di scoprire quale sia il suo vero obiettivo. Jen, invece, si impegna a migliorare se stessa, sfida non semplice vista la sua tendenza all’autosabotaggio.

I Simpson – stagione 34 (serie tv) – 7 febbraio

La serie torna con la 34 esima stagione completa, con tutti gli episodi disponibili.

Taylor Swift – The Eras Tour (Taylor’s Version) – 15 marzo

Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version), il film concerto per la prima volta in versione integrale e che include il brano “cardigan” e quattro canzoni acustiche aggiuntive. L’esperienza cinematografica dell’artista 14 volte vincitrice di un GRAMMY®, “Taylor Swift | The Eras Tour”, diretto da Sam Wrench, ha incassato più di 260 milioni di dollari al botteghino mondiale, diventando il film concerto con il più alto incasso di tutti i tempi.

Photographer (docuserie) – 19 marzo

Tutti gli episodi

Photographer è una docuserie in sei episodi realizzata dai registi Jimmy Chin e Chai Vasarhelyi, vincitori di un Academy Award® e di un Emmy® Award, che guida il pubblico in un viaggio al fianco dei più straordinari narratori visivi del mondo. Ogni episodio, della durata di un’ora, segue la vita di un fotografo iconico, dai primi anni della sua infanzia e carriera fino alla sua vita e alle sue imprese attuali. Attraverso l’intreccio di retroscena, archivi, interviste e filmati veritieri delle loro missioni attuali, gli spettatori potranno approfondire il processo creativo di ogni fotografo, scoprendo come si sono avvicinati alla fotocamera e come hanno dato vita a immagini diventate iconiche.

X-Men ’97 (serie tv) – 20 marzo

Un episodio a settimana.

X-Men ‘97 rivisita l’epoca iconica degli anni ‘90, mentre gli X-Men, un gruppo di mutanti che usa i propri poteri straordinari per proteggere un mondo che li odia e li teme, vengono messi alla prova come mai prima d’ora, costretti ad affrontare un nuovo futuro pericoloso e inaspettato. Il cast delle voci nella versione originale include Ray Chase (Ciclope), Jennifer Hale (Jean Grey), Alison Sealy-Smith (Tempesta), Cal Dodd (Wolverine), JP Karliak nel ruolo di Morph, Lenore Zann nel ruolo di Rogue, George Buza nel ruolo di Bestia, AJ LoCascio (Gambit), Holly Chou (Jubilee), Isaac Robinson-Smith (Alfiere), Matthew Waterson (Magneto) e Adrian Hough (Nightcrawler). Beau DeMayo è il caposceneggiatore; gli episodi sono diretti da Jake Castorena, Chase Conley e Emi Yonemura. Con le musiche dei Newton Brothers, Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso e DeMayo sono i produttori esecutivi della serie.

What We Do In The Shadows – stagione 5 (serie tv) – 20 marzo

Nella quinta stagione, Nandor sente che il suo famiglio (e a volte amico) Guillermo si sta allontanando, poiché sembra passare molto più tempo con Laszlo, le cui abilità di gentiluomo scienziato vengono messe alla prova mentre cerca di risolvere il mistero dei cambiamenti strani e molto segreti che Guillermo sta attraversando.

Nadja, soffrendo gli effetti di un maleficio soprannaturale precedentemente non diagnosticato, si ricollega con la sua famiglia — o almeno, una famiglia — del Vecchio Continente. Colin segue il percorso di tanti vampiri energetici prima di lui candidandosi a una carica politica e La Guida cerca di capire quale sia il suo posto come la novellina di questo gruppo molto unito che si conosce da secoli.

In Groenlandia con Alex Honnold (docuserie) – 27 marzo

Tutti e tre gli episodi disponibili

Alex Honnold (Free Solo) si imbarca in un’epica ricerca di pareti mai scalate prima in uno degli angoli più remoti della Groenlandia, un paese in prima linea nella crisi climatica. Honnold ha sempre sognato di esplorare la Groenlandia e le sue vette. Ora, insieme agli scalatori di fama mondiale Hazel Findlay e Mikey Schaefer, tenta di raggiungere la vetta dell’Ingmikortilaq, una falesia artica mai scalata che si erge da una regione selvaggia e ghiacciata e oltre 300 metri più alta rispetto a El Capitan di Free Solo. Per Honnold, da tempo attivista per il clima, questa spedizione non è solo un’arrampicata. È un’opportunità per testimoniare in prima persona l’impatto del cambiamento climatico su una regione selvaggia di vitale importanza per il futuro del pianeta. Con l’aiuto della dottoressa Heïdi Sevestre, una glaciologa che lavora con l’Arctic Monitoring and Assessment Program, della guida groenlandese Adam Kjeldsen e del famoso esploratore Aldo Kane, il team utilizza uno speciale radar per misurare in tempo reale la profondità e la densità di una sezione raramente studiata della calotta glaciale della Groenlandia. IN GROENLANDIA CON ALEX HONNOLD è una spedizione scientifica in tre parti condotta da uno dei più grandi scalatori del mondo per inseguire il sogno di una vita.

Madu (film) – 29 marzo

Il film segue il dodicenne Anthony Madu mentre lascia la sua casa in Nigeria per studiare in una delle più prestigiose scuole di danza classica del mondo. Il suo viaggio è una storia di coraggio, crescita, ostacoli straordinari, una complicazione inaspettata che minaccia i suoi sogni e, infine, la sua ricerca di appartenenza.

Nell – rinnegata (serie tv) – 29 marzo

Tutti gli episodi.

Inghilterra, 1705. Incastrata per omicidio e in fuga con le sue sorelle, Nell Jackson diventa una fuorilegge per sopravvivere. Aiutata dalla sua spalla dotata di superpoteri, un piccolo folletto coraggioso chiamato Billy Blind, Nell si rende conto che il destino l’ha messa dalla parte sbagliata della legge per un motivo, un motivo molto più grande di quanto avrebbe mai potuto immaginare: sconfiggere un complotto magico contro la regina d’Inghilterra.

Trovate tutte le notizie su Disney+ nella nostra scheda.

I film e le serie imperdibili