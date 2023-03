Sono state annunciate le principali novità in arrivo in streaming su Disney Plus nel mese di aprile 2023 tra film e serie tv. Evidenziamo la serie originale italiana The Good Mothers, ma anche il debutto delle prime tre stagioni di Arrested Development e il film Peter Pan & Wendy.

Nei prossimi giorni arriveranno altri aggiornamenti sul calendario, modificheremo l’articolo di conseguenza.

Ecco quindi il calendario con la selezione disponibile ad oggi dei nuovi contenuti in arrivo ad aprile 2023 su Disney Plus.

The Good Mothers (serie tv) – 5 aprile

Tutti gli episodi disponibili al lancio.

La nuova serie originale italiana targata Disney+, The Good Mothers, sarà in concorso nella sezione “Berlinale Series” alla 73° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. La serie è candidata al “Berlinale Series Award”, premio istituito quest’anno e il primo dedicato alla serialità nella storia del Festival. The Good Mothers è interpretata da Gaia Girace (L’amica geniale) nel ruolo di Denise Cosco, Valentina Bellè (Catch-22, I Medici) nei panni di Giuseppina Pesce, Barbara Chichiarelli (Suburra – La serie, Favolacce) in quelli di Anna Colace, Francesco Colella (ZeroZeroZero, Trust) in quelli di Carlo Cosco, Simona Distefano (Il Traditore) nel ruolo di Concetta Cacciola, Andrea Dodero (Non odiare) in quello di Carmine e con Micaela Ramazzotti (La pazza gioia, La prima cosa bella) nel ruolo di Lea Garofalo. The Good Mothers è un’opera corale e sfaccettata che racconta la storia vera di tre donne, cresciute all’interno dei più feroci e ricchi clan della ‘Ndrangheta, che decidono di collaborare con una coraggiosa magistrata che lavora per distruggerla dall’interno. Queste donne dovranno quindi combattere contro le loro stesse famiglie per il diritto di sopravvivere e di costruire un nuovo futuro per se stesse e per i loro figli. La storia racconta di una giovane e brillante pm, Anna Colace, che ha l’intuizione di attaccare la ‘Ndrangheta facendo leva sulle sue donne, le mogli e le madri dei boss, figure da sempre marginalizzate con oppressione e violenza dal sistema estremamente patriarcale dell’organizzazione criminale. L’indagine di Anna inizia con l’agghiacciante scomparsa di Lea Garofalo, che aveva testimoniato contro il marito Carlo Cosco per sfuggire alla sua morsa e iniziare una nuova vita con la figlia Denise. Man mano che Anna si addentra nel torbido mondo della ‘Ndrangheta, scopre le potenti storie di Giuseppina Pesce e Concetta Cacciola, due donne molto diverse ma legate dall’esperienza di aver vissuto un’esistenza oppressiva e soffocante e dallo stesso desiderio e impulso di scappare per garantire a se stesse e ai propri figli un futuro migliore.

The Resident 6 – seconda parte (serie tv) – 5 aprile

La seconda parte della sesta stagione di The Resident.

Arrested Development 1-3 (serie tv) – 5 aprile

Le prime tre stagioni della serie Fox.

Crossover (serie tv) – 5 aprile

Tutti gli episodi disponibili al lancio

Crossover è una storia commovente e toccante su una famiglia di giocatori di basket. La serie segue i fratelli adolescenti Josh (Jalyn Hall) e Jordan (Amir O’Neil) Bell, considerati dei fenomeni del basket. Attraverso la sua narrazione poetica, la versione adulta di Josh, detto Filthy (Daveed Diggs), racconta la sua storia di crescita e quella del fratello, dentro e fuori dal campo, mentre il padre, ex giocatore di basket professionista, si adatta alla vita dopo la pallacanestro e la madre insegue finalmente i suoi sogni.

Oltre a Hall, O’Neil e Diggs, la serie è interpretata anche da Derek Luke nel ruolo dell’ex giocatore di basket professionista, padre e allenatore dei ragazzi, Chuck Bell; Sabrina Revelle nel ruolo della matriarca della famiglia, Crystal Bell, più interessata alla media scolastica che all’NBA; Deja Monique Cruz nel ruolo della migliore amica dei fratelli Bell, Maya, che è innamorata non così segretamente di Filthy; Trevor Raine Bush nel ruolo del compagno di squadra e migliore amico dei fratelli Bell, Vondie; e Skyla I’Lece nel ruolo di Alexis, un’amica d’infanzia che è recentemente tornata in città attirando l’attenzione di entrambi i fratelli Bell. Phylicia Rashad è la guest star nel ruolo della nonna dei ragazzi e mamma di Chuck, Barbara, fonte di amore e saggezza.

Faccia a faccia con Papa Francesco (documentario) – 5 aprile

Faccia a faccia con Papa Francesco, lo speciale originale spagnolo con Papa Francesco diretto da Jordi Évole e Màrius Sanchez, debutterà il 5 aprile 2023 in esclusiva su Star, all’interno di Disney+. Girato a Roma, lo speciale si concentra sull’incontro tra l’attuale capo della Chiesa cattolica e dieci giovani adulti di età e provenienza diverse, con vite ed esperienze molto differenti. Faccia a faccia con Papa Francesco propone conversazioni schiette e sincere tra una delle persone più influenti del mondo e dieci giovani adulti di lingua spagnola tra i 20 e i 25 anni che sollevano domande e preoccupazioni su un’ampia varietà di argomenti, tra cui femminismo, ruolo delle donne nella Chiesa, aborto, perdita della fede, crisi migratoria, diritti LGBTQIA+, abusi all’interno della Chiesa, razzismo e salute mentale. L’incontro tra il Papa e i dieci giovani adulti si è svolto nel luglio 2022 al Pigneto, uno dei quartieri più eclettici di Roma. Il Papa parla senza riserve e il risultato è una conversazione intensa e dinamica, fondata su empatia, curiosità, rispetto e apprendimento reciproco.

Le piccole cose della vita (serie tv) – 7 aprile

Basata sul bestseller di Cheryl Strayed, le piccole cose della vita segue Clare (Kathryn Hahn), una scrittrice in crisi che diventa una venerata giornalista titolare di una rubrica di consigli, anche se la sua vita sta andando a rotoli. Quando incontriamo Clare per la prima volta nella serie, il suo matrimonio con il marito Danny arranca, la figlia adolescente Rae la allontana e la sua carriera di scrittrice, un tempo promettente, è ormai inesistente. Così, quando una vecchia amica scrittrice le chiede di sostituirla nella rubrica di consigli Dear Sugar, lei pensa di non avere il diritto di dare consigli a nessuno. Tuttavia, dopo aver assunto a malincuore il ruolo di Sugar, la vita di Clare si dipana in un complesso tessuto di ricordi, esplorando i suoi momenti più importanti dall’infanzia a oggi e scavando nella bellezza, nelle difficoltà e nell’umorismo delle sue ferite non rimarginate. Attraverso Sugar, Clare crea un vero e proprio balsamo per i suoi lettori – e per se stessa – per dimostrare che non siamo irrecuperabili, che le nostre storie possono in definitiva salvarci. E, forse, riportarci a casa.

Will Trent (serie tv) – 12 aprile

I primi due episodi, poi un episodio a settimana

L’agente speciale Will Trent del Georgia Bureau of Investigation (GBI) è stato abbandonato alla nascita e ha vissuto un’infanzia difficile nel sovraffollato sistema di affidamento di Atlanta. Ma ora, determinato a usare il suo punto di vista unico per assicurarsi che nessuno venga abbandonato come lui, Will Trent vanta della più alta percentuale di casi risolti del GBI.

9-1-1 Lone Star 4 (serie tv) – 12 aprile

La quarta stagione di 9-1-1 Lone Star.

How I Met Your Father 2 – prima parte (serie tv) – 19 aprile

In un futuro prossimo, Sophie sta raccontando a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre: una storia che riporta lo spettatore nel 2021, dove Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle app di incontri e delle possibilità senza limiti.

Sam – Una vita da sassone (serie tv) – 26 aprile

Sam – Una vita da Sassone si basa sull’incredibile storia vera di Samuel “Sam” Njankouo Meffire, il primo poliziotto nero della Germania dell’Est. L’avvincente serie segue Sam nel suo viaggio alla ricerca di un posto da chiamare casa e nella sua lotta per la giustizia contro un sistema opprimente. Mostra la sua infanzia da emarginato, segnata dall’assassinio del padre, la sua rapida ascesa come figura simbolica e fenomeno mediatico della nuova Germania, e la caduta di Sam che diventa un nemico pubblico ricercato a livello internazionale. La serie, estremamente emozionante e avvincente, racconta una prospettiva accattivante e nuova della Germania.

Peter Pan & Wendy (film) – 28 aprile

Peter Pan & Wendy racconta la storia di Wendy Darling, una giovane ragazza che ha paura di lasciarsi alle spalle la sua casa d’infanzia, che incontra Peter Pan, un ragazzo che si rifiuta di crescere. Insieme ai suoi fratelli e a una fatina, Trilli, viaggia con Peter verso il magico mondo dell’Isola che non c’è. Lì incontra un malvagio pirata, Capitan Uncino, e intraprende un’avventura emozionante e pericolosa che cambierà la sua vita per sempre. Il film è interpretato da Jude Law (Animali fantastici – I segreti di Silente), Alexander Molony (The Reluctant Landlord), Ever Anderson (Resident Evil: The Final Chapter), Yara Shahidi (Grown-ish), Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering (A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe), Jacobi Jupe, Molly Parker (House of Cards – Gli intrighi del potere), Alan Tudyk (Rogue One: A Star Wars Story) e Jim Gaffigan (The Jim Gaffigan Show). Peter Pan & Wendy è diretto da David Lowery, da una sceneggiatura di David Lowery & Toby Halbrooks (Sir Gawain e il Cavaliere Verde) basata sul romanzo di J. M. Barrie e sul film d’animazione Le avventure di Peter Pan. Il film è prodotto da Jim Whitaker (Il drago invisibile), mentre Adam Borba (Nelle Pieghe del Tempo), Thomas M. Hammel (Thor: Ragnarok) e Toby Halbrooks sono i produttori esecutivi.

