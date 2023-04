Sono state annunciate le principali novità in arrivo in streaming su Disney Plus nel mese di maggio 2023 tra film e serie tv. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare altri aggiornamenti sul calendario, modificheremo l’articolo di conseguenza.

Ecco quindi il calendario con la selezione disponibile ad oggi dei nuovi contenuti in arrivo a maggio 2023 su Disney Plus.

A small light (serie tv) – 2 maggio

Dal 2 maggio i primi 2 episodi.

Basato su storia vera, Miep Gies (Bel Powley) era giovane, spensierata e ostinata – in un’epoca in cui avere opinioni poteva ucciderti – quando Otto Frank (Liev Schreiber) le chiese di aiutarla a nascondere la sua famiglia dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Senza esitare, Miep accettò. Per i due anni successivi, lei e il suo audace e devoto marito Jan (Joe Cole), insieme a molti altri eroi di tutti i giorni, vegliarono sulle famiglie Frank, van Pels e Pfeffer nascoste nell’alloggio segreto.

Ed Sheeran: oltre la musica (serie tv) – 3 maggio

Per la prima volta, la superstar mondiale Ed Sheeran apre le porte e offre una panoramica completa e decisamente onesta della sua vita privata, mentre esplora i temi universali che ispirano la sua musica. Questa serie segue Ed dopo aver appreso una notizia che gli ha cambiato la vita e racconta le sue difficoltà e i suoi trionfi durante il periodo più difficile che abbia vissuto. Mescolando archivi personali esclusivi e mai visti prima, attualità, interviste autentiche con la moglie e i suoi cari ed esibizioni intime in location cinematografiche, la serie offre la possibilità di scoprire cosa Sheeran pensa del mondo, di se stesso e della sua musica, oltre a presentare un decennio di successi apprezzati dal pubblico globale.



Nel corso della sua lunga carriera di successo, Sheeran ha ispirato diverse generazioni di adulti, famiglie e bambini in tutto il mondo con la sua musica da classifica e attraverso la narrazione intima delle sue canzoni. In ogni episodio, Ed affronta temi ed emozioni che la maggior parte delle persone vive. Ed Sheeran esprime i suoi pensieri più profondi mentre rivaluta la vita e come un momento difficile abbia influenzato lui e la sua nuova musica.

Love (titolo originale)

Ed Sheeran parla dell’incrollabile etica del lavoro che ha guidato il suo successo globale. Con filmati esclusivi della sua adolescenza, Ed descrive come ha pianificato il suo improbabile successo. Quando è stato ignorato dall’industria musicale, ha iniziato a suonare in contesti inaspettati, finché questa determinazione lo ha portato a entrare in contatto con l’imprenditore nel settore dei media Jamal Edwards nel 2010. Insieme, hanno usato il fiorente Internet per trovare il loro pubblico. “The A Team” sbanca l’America, ma per Ed mancava ancora qualcosa. Ed condivide la storia della sua iconica canzone d’amore, “Perfect”, dedicata alla sua vecchia compagna di scuola e ora moglie Cherry, che racconta la loro romantica storia d’amore. Ed Sheeran sembra avere tutto, finché Cherry non riceve una notizia che cambia la sua vita e Ed capisce subito che i piani possono cambiare in un istante e che dovrà adattarsi.



Loss (titolo originale)

Ed, i suoi genitori e la moglie Cherry guardano sue vecchie foto e spiegano perché ha deciso di tornare a vivere nella sua città natale inglese. Con filmati inediti del Divide Tour, Ed presenta la sua stretta cerchia di amici fidati che lo tengono con i piedi per terra. Poi, accade l’impensabile. Il migliore amico di Ed, Jamal Edwards, muore improvvisamente. Ed si sforza di organizzare una commemorazione per Jamal, mentre riflette sul suo lascito. Ed medita sul significato dell’amicizia e, usando la musica come terapia, si immerge nel lavoro. Durante le 5 serate di Ed al Wembley Stadium di Londra, l’artista britannico Stormzy si unisce a Ed sul palco in una performance epica prima di un concerto a sorpresa nella sua città natale. In un entusiasmante ritorno a casa, Ed canta l’iconica “Thinking Out Loud” davanti agli occhi sgomenti della gente del posto.



Focus (titolo originale)

Ed mostra il suo talento di autore in un esclusivo filmato d’archivio che racconta la nascita di uno dei suoi più grandi successi, “Bad Habits”. Ed spiega l’origine della scrittura di “Eyes Closed” nel 2018, fino alla sua ultima e sentita versione. Dopo un anno turbolento, Ed è riuscito a canalizzare le sue emozioni e si è dedicato al completamento del suo masterplan di 5 album con “Subtract”, che si è fatto attendere per oltre un decennio. In lutto per la perdita di Jamal, Ed continua a ritmo serrato, girando 14 video musicali per il suo nuovo album e realizzando il suo sogno d’infanzia quando si esibisce con Eminem alla Rock N Roll Hall of Fame, ma Cherry teme che stia usando il lavoro come distrazione. In un’esibizione intima, Ed condivide pubblicamente per la prima volta le canzoni di “Subtract”, ma viene sopraffatto dalle emozioni.



Balance (titolo originale)

Nell’ultimo episodio, Ed parte per l’America per promuovere il suo tour. Sia Ed che Cherry riflettono su come riescono a conciliare la vita familiare e il lavoro quando si trovano regolarmente a chilometri di distanza. Riuniti a casa, Cherry spiega quanto sia cambiato Ed nell’ultimo anno. Quest’ultimo si incontra con l’amico e collega artista britannico Stormzy per condividere le sue preoccupazioni nel rilasciare i suoi pensieri più personali al mondo con “Subtract”. In omaggio a Jamal, Ed scrive un beat per il suo rap “F64” sulla loro amicizia per un’esibizione intima a Stamford Bridge, sede del Chelsea FC. Dopo le buone notizie sulla salute di Cherry, lei e Ed riflettono su tutte le difficoltà e i trionfi dell’ultimo anno e guardano al futuro con una visione più positiva della vita.

Grown-Ish 5 seconda parte (serie tv)

La seconda parte della quinta stagione di Grown-Ish.

The Muppets Mayhem Band (serie tv) – 10 maggio

The Muppets Mayhem Band segue la Electric Mayhem Band con Dr. Denti (Dr. Teeth) alla voce e alle tastiere, Animal alla batteria, Floyd Pepper alla voce e al basso, Janice alla voce e alla chitarra principale, Zoot al sassofono e Lips alla tromba, in un viaggio epico e pieno di musica per registrare il loro primo album in studio. Con l’aiuto di una giovane e motivata music executive, Nora Singh (Singh), il gruppo di Muppet della vecchia scuola si trova a confrontarsi con la scena musicale odierna mentre cerca di registrare finalmente il suo primo album in studio.

Crater (film) – 12 maggio

Crater è la storia di Caleb Channing (Russell-Bailey), cresciuto su una colonia mineraria lunare e in procinto di essere trasferito definitivamente su un idilliaco pianeta lontano in seguito alla morte del padre (Mescudi). Ma prima di partire, per esaudire il suo ultimo desiderio, lui e i suoi tre migliori amici, Dylan (Barratt), Borney (Hong) e Marcus (Boyce), e una nuova arrivata dalla Terra, Addison (Grace), dirottano un rover per un’ultima avventura in un viaggio alla scoperta di un misterioso cratere.

White Men Can’t Jump (film) – 19 maggio

Dai 20th Century Studios, la nuovissima commedia White Men Can’t Jump è una rivisitazione in chiave moderna dell’iconico film del 1992 che celebra la cultura dello streetball di Los Angeles. La superstar del rap multiplatino Jack Harlow fa il suo debutto al cinema nel ruolo di Jeremy, un’ex star del gioco la cui carriera è stata bloccata dagli infortuni, mentre Sinqua Walls interpreta Kamal, un tempo promettente giocatore che ha fatto deragliare il proprio futuro in questo sport. Alle prese con relazioni precarie, pressioni finanziarie e gravi lotte interne, i due giocatori, apparentemente opposti, scoprono di avere in comune più di auanto credano

American Born Chinese (serie tv) – 24 maggio

American Born Chinese è tratta dalla graphic novel di Gene Luen Yang e può contare su una sceneggiatura firmata da Kelvin Yu (Central Park), coinvolto anche come produttore esecutivo e showrunner. Cretton sarà regista e produttore in collaborazione con Melvin Mar, Jake Kasdan, Erin O’Malley, Asher Goldstein e Gene Luen Yang.

Al centro della trama ci sarà Jin Wang, un teenager comune che deve affrontare la vita sociale al liceo e la sua vita come figlio di immigrati. Quando il giovane incontra un nuovo studente straniero chiamato Wei-Chen, che sta facendo uno scambio scolastico, Jin si ritrova persino alle prese con una battaglia all’insegna di mitologiche divinità cinesi.

In the clearing (serie tv) – 24 maggio

Gli otto episodi sono tratti dal romanzo scritto da J.P. Pomare, ispirato a sette realmente esistite in Australia e intorno al mondo e al lato oscuro di questa realtà. Le puntate avranno al centro una setta e una donna che è costretta ad affrontare i demoni del proprio passato pur di fermare il rapimento di bambini innocenti. La nuova serie mostrerà il confine confuso tra passato e presente, realtà e incubi, in un modo angosciante. Nel cast ci sono Teresa Palmer, Miranda Otto e Guy Pearce, Hazem Shammas, Mark Coles-Smith, Kate Mulvany e Julia Savage.

The Kardashians 3 (reality) – 25 maggio

Le telecamere tornano a riprendere Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie che invitano i telespettatori a entrare nelle loro vite mentre affrontano la maternità, la genitorialità e la costruzione del proprio impero. Il loro legame sarà messo alla prova e sorgeranno tensioni, ma come famiglia resteranno unite attraverso la tempesta.

Wild Life: una storia d’amore (film) – 26 maggio

Wild Life: Una storia d’amore di National Geographic Documentary Films e del distributore statunitense Picturehouse vede protagonista Kristine Tompkins, ex CEO di Patagonia e presidente e co-fondatrice di Tompkins Conservation, in un’epica storia d’amore che attraversa i decenni, selvaggia come i paesaggi che si è impegnata a proteggere per tutta la vita. Dopo essersi innamorati, Kris e l’imprenditore Doug Tompkins si sono lasciati alle spalle il mondo dei brand di grande successo di cui sono stati pionieri – Patagonia, The North Face ed Esprit – e si sono concentrati su un progetto visionario: creare parchi nazionali in Cile e Argentina. Wild Life: Una storia d’amore racconta il loro viaggio per realizzare la più grande donazione di terreni privati della storia.

Il film abbraccia decenni di lavoro imprenditoriale e di salvaguardia ambientale e offre uno sguardo unico sugli alti e bassi sia professionali che personali della vita di Kristine. Girato nella natura selvaggia del Cile, il film è ricco di momenti toccanti e di splendide riprese cinematografiche, insieme a filmati d’archivio. Il documentario racconta anche lo stretto rapporto di Kris e Doug con Yvon Chouinard, il fondatore di Patagonia, e il periodo in cui Kris ha lavorato agli inizi della sua azienda di attrezzature per l’arrampicata, Chouinard Equioment, che si è rapidamente evoluta ed è diventata il marchio che ogai tutti conoscono come Patagonia.

