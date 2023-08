Sono state annunciate le principali novità in arrivo in streaming su Disney Plus nel mese di settembre 2023 tra film e serie tv. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare altri aggiornamenti sul calendario, modificheremo l’articolo di conseguenza.

Ecco quindi il calendario con la selezione disponibile ad oggi dei nuovi contenuti in arrivo a settembre 2023 su Disney Plus.

Italia’s Got Talent 13 (talent show) – 1 settembre

La nuova edizione di Italia’s Got Talent, lo show prodotto da Fremantle Italia, debutterà il 1° settembre in esclusiva su Disney+, con nuove puntate disponibili ogni settimana. Quest’anno, al tavolo siederanno la cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame, social media star di fama mondiale, che saranno i nuovi giudici del programma affiancando i veterani amatissimi dal pubblico Mara Maionchi, talent scout e volto televisivo, e l’attore e comico Frank Matano, riconfermati ancora una volta per scovare i migliori talenti del nostro Paese. La conduzione è affidata alla simpatia di Aurora e Fru dei The Jackal che porteranno la loro ironia sul palco di Italia’s Got Talent. Un ritorno a casa per Aurora che ha debuttato proprio in questo programma nel 2019.

Il talent show di successo Italia’s Got Talent è una produzione originale Disney+ prodotta da Fremantle Italia.

La Sirenetta (film) – 6 settembre

La Sirenetta racconta l’amata storia di Ariel, una bellissima e vivace giovane sirena in cerca di avventura. Ariel, la figlia più giovane di Re Tritone e la più ribelle, desidera scoprire di più sul mondo al di là del mare e, mentre esplora la superficie, si innamora dell’affascinante principe Eric. Alle sirene è vietato interagire con gli umani, ma Ariel deve seguire il suo cuore e stringe un patto con la malvagia strega del mare, Ursula, che le offre la possibilità di sperimentare la vita sulla terraferma, mettendo però in pericolo la sua vita e la corona di suo padre.



Il film è interpretato dalla cantante e attrice Halle Bailey (grown-ish) nel ruolo di Ariel; Jonah Hauer-King (Un viaggio a quattro zampe) nel ruolo del principe Eric; Noma Dumezweni (Il Ritorno di Mary Poppins) nel ruolo della Regina; Art Malik (Homeland – Caccia alla spia) nel ruolo di Sir Grimsby; con il vincitore del premio Oscar® Javier Bardem (Non è un paese per vecchi) nel ruolo di Re Tritone; e con la due volte candidata all’Academy Award® Melissa McCarthy (Copia originale, Le amiche della sposa) nel ruolo di Ursula.

I Am Groot 2 (serie di corti) – 6 settembre

L’alberello dispettoso torna a combinare guai nella seconda stagione di I Am Groot. Questa volta, Baby Groot, a bordo delle astronavi dei Guardiani, si ritrova a esplorare l’universo e oltre, trovandosi faccia a faccia – o naso a naso – con nuove e colorate creature e ambienti. Vin Diesel torna a dare la voce a Groot, nella versione originale, in cinque nuovissimi cortometraggi. Kirsten Lepore, sceneggiatrice/regista della prima stagione, ritorna nella stessa veste per la seconda. Il supervising producer è Danielle Costa; i produttori sono Craig Rittenbaum e Alex Scharf; i produttori esecutivi sono Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso e Kirsten Lepore. Dana Vasquez-Eberhardt è co-produttrice esecutiva.

Justified: City Primeval (serie tv) – 6 settembre

La prima stagione completa

Bertie Gregory: a tu per tu con gli animali (docuserie) – 13 settembre

Bertie Gregory viaggia in tutto il mondo per mostrare, come mai prima d’ora, la vita quotidiana di animali straordinari. Armati di tecnologie all’avanguardia, lui e il suo team sfidano condizioni estreme per raccontare le sfide che questi animali devono affrontare. Bertie Gregory: a tu per tu con gli animali mostra tutti i momenti che lui e la sua squadra devono affrontare adattandosi a una fauna imprevedibile in ambienti remoti dove le riprese raramente vanno come previsto.

The Other Black Girl (serie tv, in lingua originale sottotitolato) – 13 settembre

Nella, assistente editoriale, è stanca di essere l’unica ragazza nera della sua azienda, quindi è entusiasta quando Hazel viene assunta. Ma non appena Hazel inizia ad avere successo, Nella si allontana e scopre che qualcosa di sinistro sta accadendo nell’azienda.

Lang Lang suona Disney (speciale) – 15 settembre

Nessuno ti salverà (film, in lingua originale sottotitolato) – 22 settembre

Nessuno ti salverà segue Brynn Adams (Dever), una giovane donna creativa e di talento che è stata allontanata dalla sua comunità. Solitaria ma sempre speranzosa, Brynn trova conforto tra le mura della casa in cui è cresciuta, finché una notte non viene svegliata da strani rumori di intrusi ultraterreni. Ne segue un confronto ricco di azione tra Brynn e una serie di esseri extraterrestri che minacciano il suo futuro e la costringono a fare i conti con il passato. Scritto e diretto da Brian Duffield, il film si avvale delle musiche del compositore Joseph Trapanese. Tim White, Trevor White, Allan Mandelbaum e Duffield sono i produttori, mentre Dever e Joshua Throne sono i produttori esecutivi.

La ventesima stagione completa.

This Fool 2 (serie tv, in lingua originale sottotitolato) – 27 settembre

La seconda stagione completa.

The Kardashians 4 (reality) – 28 settembre

Le telecamere sono tornate e offrono accesso alla vita personale e privata di Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie. Dalle seconde opportunità, ai nuovi inizi, alle benedizioni inaspettate, continueranno a rivelare i propri segreti, ricordando che la parte più bella della vita è la famiglia.

