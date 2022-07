Novità Netflix di agosto 2022: i film e le serie tv in uscita

Netflix ha diffuso l’elenco delle novità di agosto 2022, con tutte le nuove uscite in arrivo sulla piattaforma streaming in Italia tra film e serie tv. Dopo l’abbuffata di Stranger Things, questo mese ha inizio nientemeno che con The Sandman, seguito dalla terza stagione di Locke & Key e dalla seconda parte de La serie di Cuphead…

NETFLIX: NUOVE USCITE IN STREAMING DI AGOSTO 2022

Midsommar (film) – 01/08

Clusterf**k – Woodstock 99 (documentario) – 03/08

Kakegurui twin (serie anime) – 04/08

La stagione dei matrimoni (film) – 04/08

The Sandman (serie) – 05/08

Locke & Key – stagione 3 (serie) – 10/08

Non ho mai – stagione 3 (serie) – 12/08

Day Shift – a caccia di vampiri (film) – 12/08

The Amazing Spider-Man (film) – 16/08

Linee Parallele (film) – 17/08

Tekken: Bloodline (serie anime) – 18/08

La serie di Cuphead! parte 2 (serie) – 19/08

Fullmetal alchemist: la vendetta di Scar (film anime) – 24/08

L’avventura di Rilakkuma al parco dei divertimenti (serie) – 25/08

Me time – un weekend tutto per me (film) – 26/08

