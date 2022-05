NETFLIX: NUOVE USCITE IN STREAMING DI GIUGNO 2022

Odio l’estate (film) – 01/06

Floor is Lava – Stagione 2 (programma) – 03/06

Hustle (film) – 08/06

Peaky Blinders – Stagione 6 (serie tv) – 10/06

First Kille (serie tv) – 10/06

Jennifer Lopez: Halftime (documentario) – 14/06

God’s Favorite Idiot (serie tv) – 15/06

Spiderhead (film) – 17/06

The Umbrella Academy – Stagione 3 (serie tv) – 22/06

Love & Gelato (film) – 24/06

La Casa di Carta: Corea (serie tv) – 24/06

Man vs. Bee (serie tv) – 24/06

The Man from Toronto (serie tv) – 28/06

Noi (film) – 28/06

Netflix ha diffuso l’elenco delle novità di giugno 2022, con tutte le nuove uscite in arrivo sulla piattaforma streaming in Italia tra film e serie tv. Da notare l’uscita della sesta stagione di Peaky Blinders e la serie di Rowan Atkinson, oltre a film comee il ritorno di The Umbrella Academy con la terza stagione!

