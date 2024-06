Sono numerose le novità in arrivo su Netflix a giugno 2024.

Ricchi a tutti i costi (film) – 4 giugno

Dopo il successo di Natale a tutti i costi, la famiglia Delle Fave parte per una nuova avventura a Minorca. L’obiettivo è proteggere la nonna (e la sua ricca eredità) dalle grinfie del viscido Nunzio, che ha sedotto l’anziana donna e ha in programma di sposarla, portarla con sé in Sud America e, probabilmente, farla sparire il qualche recondito anfratto del Rio delle Amazzoni. Anna trascina marito e figli in un folle piano: uccidere il futuro sposo a pochi giorni dalle nozze, per salvare la madre. Tra liti in famiglia, vecchi dissapori e tragedie sfiorate, i killer improvvisati scopriranno ancora una volta che il vero tesoro è essere una famiglia.

Jo Koy: Live From Brooklyn. Jo Koy at the Kings Theatre in Brooklyn, New York. Troy Conrad/Netflix © 2024

Jo Koy: Live From Brooklyn (speciale stand-up) – 4 giugno

Brooklyn, vuoi ridere? Jo Koy torna su Netflix con il suo stile unico e condivide le sue opinioni senza filtri sui social media, sull’invecchiamento e su una nuova fase della sua vita: il periodo zaddy. Girato allo storico King’s Theatre di Brooklyn, “Jo Koy: Live From Brooklyn” debutta in tutto il mondo il 4 giugno 2024, solo su Netflix.

Under Paris (film) – 5 giugno

Estate 2024. Parigi ospita per la prima volta i campionati mondiali di triathlon sulla Senna. La brillante scienziata Sophia scopre da Mika, una giovane attivista ambientale, che un grosso squalo nuota nelle profondità del fiume. Per evitare un massacro nel cuore della città, dovranno unire le forze con il comandante della polizia della Senna Adil.

How to Rob a Bank. (L to R) Mark Biggins and Scott Scurlock in How to Rob a Bank. Cr. Courtesy of Netflix © 2024

Come rapinare una banca (documentario) – 5 giugno

Nella Seattle degli anni Novanta, il miglior rapinatore di banche del mondo ha tutto ciò che potrebbe desiderare: bell’aspetto, fascino, uno spazioso nascondiglio sull’albero e una straordinaria capacità di scomparire con l’aiuto di un trucco degno di Hollywood. Ma la sua vita un tempo spensierata si trasforma in una trappola soffocante quando le forze dell’ordine si avvicinano, costringendo lui e la sua banda a rischiare tutto in un ultimo colpo.

Baki Hanma VS Kengan Ashura (film) – 6 giugno

Un sogno diventa realtà per gli appassionati di arti marziali: Baki Hanma VS Kengan Ashura è il crossover anime più atteso dell’anno.

La serie “Baki”, pubblicata in “Weekly Shonen Champion” di Akita Shoten, è un manga di arti marziali di enorme successo che ha venduto oltre 85 milioni di copie. Baki narra le storie di vari combattenti e ruota intorno all’epica lotta all’ultimo sangue tra il protagonista Baki Hanma, il più giovane campione di lotta clandestina, e suo padre Yujiro Hanma, la “la più forte creatura sulla terra”.

Il manga “KENGAN ASHURA” è estremamente apprezzato e resta senz’ombra di dubbio il più popolare fumetto tra gli utenti del sito web Ura Sunday e dell’app MangaONE. L’umile impiegato Kazuo Yamashita incontra il misterioso lottatore di arti marziali Ohma Tokita e resta coinvolto in incontri “Kengan”, tramite cui alcune corporazioni regolano i conti puntando grandi somme di denaro su lottatori esperti.

Con il film di prossima uscita prende vita un’incredibile collaborazione tra le serie “Baki Hanma” e “KENGAN ASHURA”, in esclusiva su Netflix.

Sweet Tooth. (L to R) Adeel Akhtar as Singh, Naledi Murray as Wendy, Christian Convery as Gus, Stefania LaVie Owen as Becky, Nonso Anozie as Jepperd in episode 303 of Sweet Tooth. Cr. Courtesy of Netflix © 2024

Sweet Tooth 3 (serie tv) – 6 giugno

Dopo aver sconfitto il generale Abbot nella battaglia presso il rifugio di Pubba, Gus (Christian Convery), Jepperd (Nonso Anozie), Becky (Stefania LaVie Owen) e Wendy (Naledi Murray) intraprendono un viaggio in Alaska per cercare Birdie (Amy Seimetz), la madre di Gus che sta cercando di scoprire le misteriose origini della letale Afflizione. Sul percorso si unisce a loro il dottor Singh (Adeel Akhtar), che ha le sue pericolose convinzioni riguardo a Gus e al suo ruolo nell’annientare il virus. Nel frattempo emerge una nuova minaccia rappresentata da Helen Zhang (Rosalind Chao), dalla figlia Rosie (Kelly Marie Tran) e dai feroci ragazzi lupo, che cercano di ripristinare le nascite umane e vedono Gus come la chiave per i loro piani. Mentre attraversano terreni pericolosi Gus e i suoi amici si rifugiano nell’avamposto in Alaska, dove incontrano una nuova serie di personaggi tra cui Siana (Cara Gee) e la figlia ibrida Nuka (Ayazhan Dalabayeva). Il tempo per trovare risposte sta per scadere: le alleanze sono messe alla prova e i destini si incrociano, portando all’emozionante culmine che determinerà il futuro dell’umanità e degli ibridi. Sweet Tooth è tratta dalla serie di fumetti della DC di Jeff Lemire e la sua produzione esecutiva è affidata a Jim Mickle, Susan Downey, Robert Downey, Jr., Amanda Burrell e Linda Moran. La serie è prodotta da Warner Bros. Television.

Hierarchy (serie tv) – 7 giugno

La Jooshin High School è controllata dallo 0,01% degli studenti più ricchi, ma un nuovo arrivato, molto riservato, scalfisce questo mondo apparentemente inconquistabile.

Tour de France: sulla scia dei campioni 2 (docuserie) – 11 giugno

“Tour de France: sulla scia dei campioni” segue da vicino tutti i partecipanti del Tour, dai ciclisti ai direttori sportivi, mettendo a nudo le numerose difficoltà della gara diventata un vero simbolo internazionale e trasmessa in 190 territori. Questa nuova stagione esplora il dietro le quinte delle 21 tappe del Tour de France 2023: tra scandali, colpi bassi e sete di gloria, cadute drammatiche e fughe storiche, ritiri e voglia di vincere, la serie si tuffa di nuovo nella spietata competizione tra i corridori per aggiudicarsi la maglia gialla.

King of Collectibles. (L to R) Ronald Acuña Jr. and Ken Goldin in episode 202 of King of Collectibles. Credit: Courtesy of Netflix/© 2024 Netflix, Inc.

The Goldin Touch: i re dei memorabilia 2 (reality) – 12 giugno

Ken Goldin e il suo team di esperti controllano le entusiasmanti attività in questa serie che apre le porte di una casa d’aste specializzata in rari articoli da collezione.

Mysteries of the Terracotta Warriors. Cr. Courtesy of Netflix © 2024

I misteri dell’esercito di terracotta (documentario) – 12 giugno

Cinquant’anni dopo l’incredibile scoperta dei guerrieri di terracotta, un esercito di 8.000 soldati fatti a mano per proteggere il mausoleo del primo imperatore cinese, quali nuovi segreti possono venire alla luce da questo singolare sito archeologico? I realizzatori di I SEGRETI DELLA TOMBA DI SAQQARA presentano questo lungometraggio documentario che esplora la straordinaria tomba dell’imperatore Qin Shi Huang.

My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman. Miley Cyrus in My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman. Cr. Terence Patrick/Netflix © 2024

Non c’è bisogno di presentazioni – Con David Letterman 5 (talk show) – 12 giugno

Abbinando umorismo, curiosità e conversazioni profonde con persone straordinarie, “Non c’è bisogno di presentazioni – Con David Letterman” riporta Letterman davanti alle telecamere, dopo aver dominato la TV in seconda serata per 33 anni. In questa stagione Letterman intervista Charles Barkley e Miley Cyrus.

ULTRAMAN: RISING – When baseball superstar Ken Sato returns home to Japan to pick up the mantle of Earth-defending superhero Ultraman, he quickly finds more than he bargained for as he’s forced to raise the offspring of his greatest foe. Cr: Netflix © 2024

Ultraman: Rising (film) – 14 giugno

Quando Tokyo è minacciata da un numero crescente di attacchi da parte dei mostri, uno straordinario atleta torna controvoglia a casa per vestire i panni di Ultraman e scopre che la sfida più grande non sarà lottare contro mostri giganti, ma crescerne uno.

Stand Out: An LGBTQ+ Celebration. Trixie Mattel at The Greek Theatre for Netflix Is A Joke Fest. Cr. Beth Dubber/Netflix © 2022

Outstanding: la rivoluzione nella stand-up comedy (documentario) – 18 giugno

“Outstanding: la rivoluzione nella stand-up comedy” è il primo lungometraggio documentario che analizza la storia della commedia stand-up queer e ne sottolinea l’importanza come catalizzatore del cambiamento sociale degli ultimi cinquant’anni. Oltre a esaminare e mettere in discussione le norme e i valori culturali condivisi, il documentario svela come i comici queer, volenti o nolenti, abbiano contribuito a cambiare il mondo, una battuta alla volta.

“Outstanding: la rivoluzione nella stand-up comedy” include interviste, spettacoli iconici, materiale d’archivio e riprese in stile verità con comici di spicco della comunità LGBTQ+, tra cui Lily Tomlin, Sandra Bernhard, Wanda Sykes, Eddie Izzard, Hannah Gadsby, Tig Notaro, Rosie O’Donnell, Margaret Cho, Bob The Drag Queen e Trixie Mattel.

Agents of Mystery (L to R) Kim Do-hoon, Lee Eun-ji, Lee Yong-jin, Lee Hye-ri, John Park, Karina in Agents of Mystery Cr. Boram Park/Netflix © 2024

Agents of Mystery (serie tv) – 18 giugno

In questa serie unscripted Lee Yong-jin, John Park, Lee Eun-ji, Lee Hye-ri, Kim Do-hoon e Karina sono sei agenti che indagano su incidenti bizzarri che non possono essere spiegati dalla scienza.

Black Barbie. Cr. Courtesy of Netflix © 2024

Black Barbie (documentario) – 19 giugno

Black Barbie celebra l’impatto epocale che tre donne nere impiegate di Mattel hanno avuto sull’evoluzione del marchio Barbie come lo conosciamo oggi. Attraverso le storie di queste carismatiche addette ai lavori, il documentario racconta come è nata la prima Barbie nera nel 1980, esaminando l’importanza della rappresentazione e come le bambole possano essere essenziali per la formazione dell’identità e dell’immaginazione.

AMERICA’S SWEETHEARTS: le cheerleader dei Dallas Cowboys (reality) – 20 giugno

Questa serie segue la squadra 2023-24 delle cheerleader dei Dallas Cowboys dall’inizio alla fine, dalle audizioni al campo di addestramento fino alla stagione NFL. La serie di sette episodi realizzata dal regista premio Emmy® Greg Whiteley e dal team che ha lavorato a Cheer e Last Chance U offrirà agli spettatori uno sguardo senza filtri sulla squadra e su questo franchise iconico. Guidate dalla direttrice di lungo corso Kelli Finglass, le cheerleader dei Dallas Cowboys si aprono per documentare le storie personali che si celano dietro le uniformi, rivelando la grinta, l’impegno e i drammi tra loro e le allenatrici. Entrare nella squadra è il sogno di molte… ma è solo l’inizio.

CLANES (L to R) Clara Lago as Ana, Tamar Novas as Daniel in episode 06 of CLANES. Cr. JAIME OLMEDO/NETFLIX © 2023

Gangs of Galicia (serie tv) – 21 giugno

Una nuova avvocata si trasferisce nella cittadina di Cambados. Si chiama Ana e non passa certo inosservata. La nota anche Daniel, il figlio di un importante trafficante di droga a capo del clan Padín mentre il padre è in carcere. Dopo essersi fatta le ossa in uno dei migliori studi legali di Madrid, Ana decide di ricominciare da zero a Cambados, mentre cerca di venire a patti con il proprio passato.

Trigger Warning. (Featured) Jessica Alba as Parker in Trigger Warning. Cr. Ursula Coyote/Netflix ©2024.

Trigger Warning (serie tv) – 21 giugno

L’agente delle forze speciali Parker (Jessica Alba) è in missione all’estero quando riceve la notizia della tragica e improvvisa morte del padre. Mentre cerca di capire cosa sia successo veramente, Parker diventa proprietaria del bar di famiglia nella sua città natale, dove ritrova l’ex fidanzato e ora sceriffo Jesse (Mark Webber), il suo irascibile fratello Elvis (Jake Weary) e il potente padre e senatore Swann (Anthony Michael Hall).

Parker è alla ricerca di risposte, ma quando deve fare i conti con una gang violenta che imperversa nella sua città natale, non sa più di chi fidarsi. Decisa a non fermarsi davanti a nulla pur di scoprire la verità, comincia a sfruttare la sua esperienza di agente speciale. Con l’aiuto del socio sotto copertura e hacker Spider (Tone Bell) e le conoscenze dello spacciatore locale Mike (Gabriel Basso), Parker tenta di capire cos’è andato storto nella contea di Swann. Trigger Warning è diretto da Mouly Surya, sceneggiato da John Brancato, Josh Olson e Halley Gross, prodotto da Erica Lee, Basil Iwanyk ed Esther Hornstein. Con Kaiwi Lyman e Hari Dhillon.

Rising Impact (serie tv anime) – 22 giugno

Gawain Nanaumi è un ragazzino che vive con il nonno sulle montagne di Fukushima e gioca a baseball tutto il giorno con i suoi amici, sognando di diventare il miglior battitore al mondo. Un giorno incontra una golfista professionista di nome Kiria Nishino e resta affascinato dal golf dopo aver mandato una pallina a oltre trecento metri di distanza al primo colpo. In seguito Kiria lo aiuta a trasferirsi a Tokyo e a iscriversi alla Camelot Academy, una scuola famosa in tutto il mondo per golfisti alle prime armi. Qui si manifesta il suo innato talento per il golf, mentre compete spietatamente contro abili rivali da ogni angolo del pianeta!

Tom and Bill Kaulitz on the set of Kaulitz & Kaulitz, Courtesy of Netflix 2024

Kaulitz & Kaulitz (docuserie) – 25 giugno

Docuserie sui gemelli Kaulitz, leader dei Tokyo Hotel.

Worst Roommate Ever – Convivere nel terrore 2 (docuserie) – 26 giugno

Worst Roommate Ever – Convivere nel terrore torna per la seconda stagione e punta ancora una volta l’obiettivo su coinquilini all’apparenza innocui che si trasformano in veri e propri incubi per le loro vittime ignare, rivelando cattive intenzioni, a volte persino violente. Queste inquietanti storie vere documentano le minacce mascherate che possono nascondersi tra le mura domestiche.

That ‘90s Show. (L to R) Debra Jo Rupp as Kitty, Callie Haverda as Leia, Kurtwood Smith as Red in episode 201 of That ‘90s Show. Cr. Courtesy of Netflix © 2024

That ’90 Show 2 – Parte 2 (sitcom) – 27 giugno

Benvenuti in Wisconsin! Leia Forman torna nella taverna dei nonni con i suoi amici a Point Place. Siamo nell’estate del 1996, quindi la gang ha un anno in più ed è un po’ più saggia… o almeno si spera. Ora che la scuola è finita ci sarà tempo per più incontri, separazioni e guai a volontà in cui gli amici si cacceranno all’insaputa di Red e Kitty.

A Family Affair. (L-R) Joey King as Zara Ford and Nicole Kidman as Brooke Harwood in A Family Affair. Cr. Tina Rowden/Netflix © 2024

A family affair (film) – 28 giugno

Una sorprendente relazione scatena conseguenze comiche per una giovane, sua madre e il suo capo (nonché star del cinema) mentre affrontano le complicazioni legate all’amore, al sesso e all’identità.

Owning Manhattan. Ryan Serhant from episode 101 of Owning Manhattan. Credit: Courtesy of Netflix/© 2024 Netflix, Inc.

Owning Manhattan: le proprietà più esclusive di New York (reality) – 28 giugno

“Owning Manhattan: le proprietà più esclusive di New York” è un nuovo reality Netflix che ritrae il lussuoso e adrenalinico universo del prestigioso mercato immobiliare newyorkese. Il broker e CEO di fama mondiale Ryan Serhant non si ferma davanti a nulla per costruire un grande giro d’affari con le proprietà più esclusive e di pregio della città. Sotto la sua guida, un esercito di ambiziosi agenti cerca di portare l’agenzia al primo posto nel mondo.

Come un’onda (serie tv) – 28 giugno

Una serie Netflix sugli intensi scontri e le lotte di potere tra il primo ministro e il vice primo ministro della Corea del Sud, ciascuno animato dalle proprie convinzioni e dai propri obiettivi.

Supacell (serie tv) – a giugno

SUPACELL racconta la storia di cinque londinesi come tanti che un giorno scoprono di avere i superpoteri. Sono tutte persone nere che abitano nella zona sud della capitale inglese, ma per il resto non hanno molto in comune… finché Michael Lasaki non decide di rintracciarli per salvare la donna che ama.

Trovate tutte le notizie e gli aggiornamenti su Netflix nella nostra scheda

I film e le serie imperdibili