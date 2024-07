Sono numerose le novità in arrivo su Netflix a luglio 2024.

Sprint (docuserie) – 2 luglio

Questa serie scava in profondità nella psiche di atleti professionisti di tutto il mondo che si allenano per diventare i più veloci del pianeta e offre uno sguardo esclusivo dietro le quinte sulla posta in gioco e sul rigore mentale di velocisti che dedicano l’intera vita a tagliare il traguardo a tempo di record, mentre il loro futuro professionale si decide in poche frazioni di secondo. La prima stagione è dedicata ai migliori velocisti su strada e durante i Campionati del Mondo 2023, con Sha’Carri Richardson, Noah Lyles e Shericka Jackson tra gli altri.

The Man with 1000 kids (docuserie) – 3 luglio

The Man with 1000 Kids racconta l’avvincente storia dell’affascinante truffatore olandese Jonathan Meijer, accusato di aver viaggiato in tutto il mondo ingannando future madri per convincerle a partorire i suoi figli su vasta scala. La serie in tre parti indaga sul torbido mondo del settore della fecondazione e rivela come, a causa della mancanza di una regolamentazione a livello mondiale, alcune cliniche internazionali per la fertilità continuino a consentire donazioni anonime.

Attraverso le testimonianze esclusive di un gruppo di genitori agguerriti e amareggiati, la serie svela la storia avvincente di questo YouTuber che ha truffato genitori di tutto il mondo e di come questi ultimi stiano ora facendo pressione per modificare la legge ed evitare che altre persone siano ingannate.

Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F (film) – 3 luglio

Il detective Axel Foley (Eddie Murphy) torna a pattugliare le strade di Beverly Hills. Dopo che la vita di sua figlia è minacciata, lei (Taylour Paige) e Foley fanno squadra con un nuovo partner (Joseph Gordon-Levitt) e i vecchi amici Billy Rosewood (Judge Reinhold) e John Taggart (John Ashton) per svelare un complotto.

Rhythm + Flow: Francia – Stagione 3 (reality) – 4 luglio

Un gruppo di rapper francesi si cimenta nel freestyle, affrontandosi a suon di rime per conquistare un incredibile montepremi di 100.000 euro in una gara musicale che vede come giudici SCH, SDM e Aya Nakamura.

Il mio amico immaginario (film) – 5 luglio

Il mio amico immaginario di Studio Ponoc ritrae la ricchezza dell’umanità e della creatività attraverso gli occhi della giovane Amanda e del suo compagno immaginario Rudger, un coetaneo frutto dell’immaginazione della bambina con il quale condivide emozionanti e fantastiche avventure. Ma un giorno Rudger resta all’improvviso solo: giunto nella Città degli amici immaginari, dove quelli dimenticati vivono e lavorano, deve affrontare una minaccia misteriosa. Diretto dal celebre animatore Yoshiyuki Momose (La città incantata), Il mio amico immaginario è un’avventura indimenticabile sull’amore, sulla perdita e sul potere curativo dell’immaginazione.

L’innovativa animazione disegnata a mano di Il mio amico immaginario è rafforzata dalle tecniche inedite di luce e ombra. Il mio amico immaginario è tratto dal noto e premiato romanzo omonimo di A.F. Harrold illustrato da Emily Gravett (Bloomsbury Publishing).

Goyo. (L to R) Pablo Rago as Matute, Soledad Villamil as Saula, Cecilia Roth as Magda in Goyo. Cr. Cleo Bouza/Netflix ©2024

Goyo (film) – 5 luglio

Goyo, un uomo autistico appassionato di Van Gogh, lavora come guida presso il Museo Nacional de Bellas Artes a Buenos Aires. La sua routine è sconvolta quando si prende una cotta per Eva, una nuova addetta alla sicurezza del museo che a causa di problemi matrimoniali è delusa dall’amore e a volte dubita di se stessa. L’incontro inaspettato tra Goyo ed Eva consentirà a entrambi di scoprire un nuovo modo di amare ed essere amati.

Sugar Rush: Pasticcieri contro il tempo – Stagione 2 (reality) – 10 luglio

Sei coppie di pasticcieri dovranno affrontare torte giganti, dolci strutture che sfidano la legge di gravità e altre prove per poter vincere e portarsi a casa 1 milione di pesos. Capi Pérez, Gris Verduzco (Mis Pastelitos) e Luis Robledo tornano per la seconda stagione di questa esaltante gara con fantastici ospiti.

Receiver (docuserie) – 10 luglio

Si dice che quella del quarterback sia la posizione più difficile nel football americano ai massimi livelli, ma passare la palla è solo una parte della storia. Receiver segue dentro e fuori dal campo cinque dei migliori ricevitori dell’NFL durante la stagione 2023: Davante Adams, Justin Jefferson, George Kittle, Deebo Samuel e Amon-Ra St. Brown.

Svaniti nella notte (film) – 11 luglio

Elena è una psichiatra americana venuta a vivere in Italia, in Puglia, per amore di Pietro, un uomo dal passato burrascoso. Si sono sposati, hanno fatto due figli, coltivando il sogno di restaurare una masseria e farne un albergo. Ma le cose non sono andate, e ben presto Pietro ed Elena si sono separati.

Una notte, i figli svaniscono nel nulla mentre sono con Pietro alla masseria. Lui li cerca ovunque e alla fine, disperato, è costretto ad avvertire Elena, con la quale è finito in causa per l’affidamento dei bambini. Quando Elena lo raggiunge, lo assale e lo incolpa, furiosa. Finché arriva loro una telefonata: i figli sono stati rapiti, per riaverli dovranno pagare 150.000 euro in contanti entro 36 ore. Per Elena è tutto elementare: sono gli strozzini con cui Pietro si è indebitato per provare inutilmente a restaurare la masseria. È gente pericolosa, capace di tutto: devono fare come dicono. Pietro è costretto a rivolgersi a Nicola, un vecchio amico malavitoso, che gli propone un affare: gli darà i soldi di cui ha bisogno, ma in cambio vuole che quella notte parta per un’isola tra la Puglia e la Grecia, a sole tre ore da lì, prenda della droga da alcuni suoi “partner” commerciali e la riporti indietro. Ha sempre bisogno di barche “pulite” per i suoi traffici, e quella di Pietro casca a pennello. Pietro acconsente, s’imbarca in una folle avventura in mezzo al mare dalla quale esce vivo per miracolo, la mattina all’alba. Ma quando rientra a Bari trova una situazione totalmente diversa da quella che aveva lasciato solo poche ore prima: niente sembra più corrispondere alla realtà, le persone si comportano in modo assurdo, Elena in testa. A Pietro sembra di impazzire: cosa sta succedendo? Ma non ha tempo per pensare: il tempo passa e questo folle mistero deve essere risolto in fretta.

Another Self – Stagione 2 (serie tv) – 11 luglio

Ai tempi dell’università Ada, Sevgi e Leyla erano compagne di stanza. L’amicizia tra loro si rafforza nel corso degli anni e diventano inseparabili dopo la diagnosi di cancro a Sevgi. Per lei intraprendono un viaggio ad Ayvalık con l’intento di trovare un uomo di nome ZAMAN che si occupa di costellazioni familiari. Quello che ancora non sanno è che questo viaggio cambierà le loro vite, portando ognuna di loro a conoscere la propria famiglia, i propri antenati e un’altra versione di se stesse.

Exploding Kittens Season 1. Tom Ellis as Godcat in Exploding Kittens Season 1. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2024

Exploding Kittens (serie tv) – 12 luglio

La Terra fa schifo, così Dio (Tom Ellis) viene licenziato e mandato sul pianeta per ristabilire un legame con gli esseri umani. Il problema? È intrappolato nel corpo di un paffuto gatto domestico. Per riabilitarsi si trasferisce a casa di una famiglia disfunzionale e cerca di risolvere i loro problemi, ma finisce per passare tanto tempo a inseguire puntatori laser. Come se non bastasse, il vicino di casa di Godcat, anch’egli un gatto, si rivela essere nientemeno che la sua nemesi, l’anticristo. Ne risulta una lotta estrema tra il bene e il male… solo che Godcat (Ellis) è distratto da un piccione che ha visto in giardino e Devilcat (Sasheer Zamata) è impegnato a sonnecchiare sul portatile di qualcuno.

Tratta dal popolare gioco di carte, EXPLODING KITTENS è una serie comica animata ideata dagli showrunner Shane Kosakowski e Matthew Inman (coideatore del gioco). La produzione esecutiva è affidata a Mike Judge, Greg Daniels e Dustin Davis di Bandera Entertainment, Peter Chernin e Jenno Topping per Chernin Entertainment Group e ai produttori esecutivi e ideatori del franchise Exploding Kittens, Elan Lee e Inman di The Oatmeal.

Master Of The House. (L to R) Pim Latthgarmon (พิม ลัทธ์กมล) as Bee (บี), Praew Narupornkamol (แพรว นฤภรกมล) as Kita (คีตา) in Master Of The House. Cr. Courtesy of Netflix © 2024

Master of the House (serie tv) – 18 luglio

Quando il magnate dei diamanti Roongroj muore in circostanze misteriose, tutti gli occhi sono puntati su Kaimook, la giovane ex governante che l’uomo aveva sposato da poco. La situazione si fa drammatica quando i figli di Roongroj si trovano coinvolti in una battaglia spietata per il patrimonio del defunto. Questo thriller drammatico e piccante in stile soap offre uno sguardo all’interno del conflitto, dal punto di vista di domestici tormentati che hanno represso il risentimento per il cattivo trattamento riservato loro da una famiglia immensamente ricca… anche se loro stessi hanno contribuito a coprire gli sporchi segreti dei datori di lavoro.

Cobra Kai. (L to R) Ralph Macchio as Daniel LaRusso, William Zabka as Johnny Lawrence, Yuji Okumoto as Chozen in Cobra Kai. Cr. Curtis Bonds Baker/Netflix © 2024

Cobra Kai – Stagione 6 parte 1 (serie tv) – 18 luglio

Quando il Cobra Kai è eliminato dalla Valley, i sensei e gli studenti devono decidere se e come gareggeranno nel Sekai Taikai, il campionato del mondo di karate.

Find Me Falling – Un’isola dove innamorarsi (film) – 19 luglio

Reduce da un flop discografico e dal calo di popolarità del suo più grande successo, l’attempata rockstar John Allman (Harry Connick Jr.) decide di prendersi una pausa dalla carriera per ritrovare la creatività e si trasferisce in una casa isolata sulla scogliera nell’idilliaca isola mediterranea di Cipro. Il suo sogno di mantenere un basso profilo è infranto quando si ritrova a confrontarsi abitualmente con persone disperate e poi ad affrontare situazioni ancora più complicate per via di un’antica passione che si riaccende.

A still from Skywalkers: A Love Story by Jeff Zimbalist, an official selection of the U.S. Documentary Competition at the 2024 Sundance Film Festival. Courtesy of Sundance Institute.

Skywalkers – una storia d’amore (documentario) – 19 luglio

A metà tra una storia d’amore e un thriller, questo film segue due temerari arrampicatori impegnati a portare il loro rapporto di coppia verso nuove e terrificanti vette, mentre escogitano un piano folle per scalare in free solo il secondo grattacielo più alto al mondo ed eseguire un’acrobazia mortale sul pinnacolo.

Sweet Home S3(L to R) Oh Jung-se as Dr. Lim, Lee Jin-uk as Pyeon Sang-wook in Sweet Home S3. Cr. Kim Jeong Won/Netflix © 2024

Sweet Home – Stagione 3 (serie tv) – 19 luglio

In un mondo in cui l’era dei mostri finisce e una nuova umanità ha inizio, coloro che si trovano nell’area grigia tra mostri e umani affrontano una lotta ancora più ardua per compiere a una scelta difficile.

Resurrected Rides (reality) – 24 luglio

Supportato da un team straordinario di esperti d’auto, il comico Chris Redd regala una nuova vita a vecchi veicoli trasformandoli e personalizzandoli in modo straordinario.

Decameron. (L to R) Zosia Mamet as Pampinea and Saoirse-Monica Jackson as Misia in Episode 102 of Decameron. Giulia Parmigiani/Netflix © 2024

The Decameron (serie tv) – 25 luglio

La campagna italiana è tormentata dalla peste nera quando nel 1348 alcuni nobili con servitù al seguito decidono di rifugiarsi in una maestosa villa. Ma quello che inizia come un festino scatenato si trasforma in una lotta per la sopravvivenza in questa commedia dark in stile soap.

Il principe dei draghi – Il mistero di Aaravos (serie tv) – 26 luglio

La sesta stagione.

Elite – stagione 8 (serie tv) – 26 luglio

Elite avrà un’ottava stagione, con inizio produzione previsto in agosto. La più longeva serie fiction di Netflix in Spagna proporrà nuove storie dai corridoi di Las Encinas, dirette da Daniel Barone, Ginesta Guindal, Jota Linares ed Elena Trapé.

Simone Biles Rising: verso le Olimpiadi (docuserie) – a luglio

Simone Biles ha un conto in sospeso. In vista delle Olimpiadi di Tokyo del 2020 era considerata il volto dei Giochi. Ma nello sport, come nella vita, le cose non vanno sempre come previsto. Nel caso di Simone, il pubblico di tutto il mondo ha assistito da vicino all’esplosione della sua battaglia privata con la salute mentale, che l’ha costretta a ritirarsi dalla competizione. Da allora Simone ha lavorato duramente per affrontare i difficili traumi del passato, imparare a gestire il proprio benessere psichico e accettare il proprio percorso. Nel frattempo ha riorganizzato a partire dalle fondamenta il suo modo di fare ginnastica. Il suo coraggio di volare non conosce limiti, poiché quest’estate intende tornare sul palcoscenico olimpico ancora una volta per fare ciò che ha sempre fatto: essere la migliore Simone possibile. Perché, nonostante tutto, Simone si rialza sempre.

