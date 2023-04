Sono numerose le novità in arrivo su Netflix a maggio 2023. Partiamo da serie come La regina Calotta (4 maggio), Regina Cleopatra (10 maggio), Yakitori (18 maggio), Fubar (25 maggio), a film come The Suicide Squad – Missione Suicida (5 maggio), The Mother (12 maggio) e Mixed by Erry (31 maggio).

Ricordiamo poi che dal 3 novembre 2022 è attivo l’abbonamento Base con pubblicità.

Love Village (reality) – 2 maggio

Sai qual è la differenza tra il primo amore e l’ultimo? Eccola: si pensa sempre che il primo sia l’ultimo e l’ultimo il primo. -Tove Jansson

Un gruppo di single si trasferisce in un casa in montagna per scoprire se scoccherà la scintilla nel paesaggio tranquillo e idilliaco, lontano dalla realtà del mondo. L’obiettivo è far trovare ai partecipanti l’amore eterno mostrando la propria vera natura, piangendo, ridendo e litigando. Riusciranno gli ospiti a trovare il loro ultimo amore e lasciare la casa e il villaggio con una nuova anima gemella? Netflix presenta questo nuovo reality giapponese per coppie.

The Tailor. (L to R) Cagatay Ulusoy as Peyami, Sifanur Gul as Esvet in The Tailor. Cr. Courtesy of Netflix © 2023

Il sarto (serie tv) – 2 maggio

Il sarto narra la storia di Peyami, un giovane e famoso sarto che ha ereditato il talento e un’attività di successo dal nonno. Dopo la morte di quest’ultimo, Peyami porta il padre con sé in segreto a Istanbul e deve prendersi cura di lui senza che nessuno venga a sapere la verità. In fuga da una relazione violenta con Dimitri, Esvet appare misteriosamente nella vita dei due uomini anche lei accompagnata dai propri segreti.

Jewish Matchmaking (reality) – 3 maggio

I produttori di Indian Matchmaking presentano la nuova serie Jewish Matchmaking in cui single dagli Stati Uniti e Israele affidano la loro vita sentimentale a una nota intermediaria matrimoniale della comunità ebraica. La pratica tradizionale degli shidduchim li aiuterà a trovare l’anima gemella nella società odierna?

Sanctuary (serie tv) – 4 maggio

Un giovane teppista diventa apprendista sumo e si ritrova in rotta di collisione con un lottatore muto che nasconde un segreto. Uno sguardo crudo nel sottobosco del sumo professionistico, un mondo pieno di giovani uomini con ambizioni di denaro, donne, fama e potere. Questa è la storia nel ring del sumo, dove si trova un santuario con una storia di oltre 1.500 anni nella cultura tradizionale giapponese e come cerimonia religiosa.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story. (L to R) India Amarteifio as Young Queen Charlotte, Corey Mylchreest as Young King George in episode 101 of Queen Charlotte: A Bridgerton Story. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2023

La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton (serie tv) – 4 maggio

Questo prequel dell’universo di Bridgerton è incentrato sull’ascesa al potere e alla fama della regina Carlotta. La serie racconta come il matrimonio della giovane regina con re Giorgio sia alla base di una grande storia d’amore e di un cambiamento sociale grazie al quale è nato il mondo dell’alta società di Bridgerton.

The Suicide Squad – Missione Suicida (film, catalogo) – 5 maggio

Hannah Gadsby: Something Special (speciale stand-up) – 9 maggio

L’attrice premiata agli Emmy© e ai Peabody Hannah Gadsby torna su Netflix con un terzo speciale comico pieno di ottimismo, intitolato Something Special. Non stiamo scherzando… in questo spettacolo intelligente che mette di buon umore la comica parla di un matrimonio (il suo!), di svariati incontri traumatici con un coniglietto e di molto altro. Ripreso alla Sydney Opera House, Something Special esordisce su Netflix in tutto il mondo il 9 maggio.

Regina Cleopatra (docuserie) – 10 maggio

La produttrice esecutiva Jada Pinkett Smith presenta una docuserie sulla vita di note e leggendarie regine africane. Questa stagione si concentra sulla regina Cleopatra, la più famosa, potente e incompresa donna del mondo, oltre che una regina audace, la cui bellezza e legami amorosi finirono per oscurare il suo vero punto di forza: l’intelletto. Il retaggio di Cleopatra è stato oggetto di molti dibattiti accademici, perlopiù ignorati dal mondo di Hollywood. Ma ora questa serie riconsidera questo lato affascinante della sua storia.

Dance Brothers (serie tv) – 10 maggio

Dance Brothers ruota intorno a Roni (Roderick Kabanga) e Sakari (Samuel Kujala), due fratelli che cercano di guadagnarsi da vivere come ballerini professionisti. Per poter finanziare i propri sogni, decidono di avviare un’attività che fornisce loro un reddito, un tetto e uno spazio per allenarsi. Il loro club speciale e le incredibili coreografie di ballo portano a un rapido successo, ma presto le ambizioni artistiche e le relazioni personali entrano in collisione con le esigenze commerciali. Il business si scontra con la passione. La lealtà e l’amore che i fratelli provano l’uno per l’altro saranno messi alla prova dall’unica cosa che li ha sempre uniti: la danza.

Missing: persone scomparse (serie tv) – 10 maggio

Segui gli agenti di polizia di un dipartimento del South Carolina mentre cercano con urgenza persone scomparse in circostanze inquietanti.

Royalteen: la principessa Margrethe (film) – 11 maggio

Il ballo scolastico dello scorso anno si è concluso in modo drammatico per lei e ora la principessa Margrehte non osa raccontare a nessuno cos’è successo la notte del suo ricovero in ospedale. Improvvisamente la famiglia reale danese organizza una visita in Norvegia e la principessa avrà finalmente l’opportunità di incontrare l’affascinante principe danese con cui chatta da mesi. Mentre i drammi familiari aumentano per i reali norvegesi, lei cerca a fatica di prendersi cura della propria famiglia, di dimostrarsi una principessa forte e di essere vulnerabile nella ricerca dell’amore.

Ultraman – stagione 3 (serie tv animata) – 11 maggio

L’incubo si abbatte su Shinjiro (ULTRAMAN) quando inizia a capire che non è più in grado di tenere sotto controllo i suoi poteri e fatica a contenerli. Non appena l’incontenibile ULTRAMAN distrugge la città e ferisce gli abitanti, la società lo definisce “disastro dell’umanità” e l’eroe diventa oggetto di pubblica condanna. Ormai solo, dopo aver perso tutto ciò che aveva, Shinjiro si trova ad affrontare il suo ingrato destino, mentre una malvagia forza aliena si muove nell’ombra!

The Mother. (L to R) Lucy Paez as Zoe, Jennifer Lopez as The Mother in The Mother. Cr. Eric Milner/Netflix © 2023.

The Mother (film) – 12 maggio

Una micidiale assassina esce allo scoperto per proteggere la figlia che aveva abbandonato anni prima e sbarazzarsi di un gruppo di uomini pericolosi.

Queer Eye – stagione 7 (reality) – 12 maggio

La serie premiata agli Emmy® Queer Eye torna per la settima stagione, questa volta tra beignet e Mardi Gras. Mettiti in ghingheri e preparati a divertirti con i Fantastici 5, che trasformano le vite degli abitanti di New Orleans in cerca di un nuovo inizio con audacia e tante paillettes.

Black Knight Cr. Kim Jin-young/Netflix © 2023

Black Knight (serie tv) – 12 maggio

In un futuro distopico devastato dall’inquinamento, la sopravvivenza dell’umanità intera dipende da un gruppo di corrieri… decisamente atipici.

Anna Nicole Smith – la vera storia (documentario) – 16 maggio

La regista Ursula Macfarlane (Untouchable) e la produttrice Alexandra Lacey presentano un approfondimento coraggioso e umanizzante sulla vita, la morte e i segreti di Vickie Lynn Hogan, la famosa modella e attrice Anna Nicole Smith. Dalla prima comparsa su Playboy nel 1992, la vertiginosa ascesa alla fama di Anna Nicole rappresenta la quintessenza del sogno americano, fino alla tragica battuta d’arresto con la sua prematura scomparsa nel 2007. Con filmati inediti, video amatoriali e interviste con personaggi chiave che fino a oggi non si erano espressi in pubblico, ANNA NICOLE SMITH: LA VERA STORIA svela nuovi dettagli sulla storia della bionda esplosiva che quasi nessuno conosceva davvero.

Rhythm + Flow: Francia 2 (show) – 17 maggio

Un gruppo di rapper francesi si cimenta nel freestyle, affrontandosi a suon di rime per conquistare un incredibile montepremi di 100.000 euro in una gara musicale che vede come giudici SCH, Shay e Niska.

Working: lavorare e vivere (docuserie) – 17 maggio

Cosa rende il lavoro piacevole? Cosa dà un senso di direzione? Cosa definisce un buon impiego? Queste sono le domande al centro di WORKING: LAVORARE E VIVERE, una coinvolgente docuserie che esplora il modo in cui troviamo uno scopo nel nostro lavoro e come le nostre esperienze e difficoltà ci legano a livello umano. Con la voce narrante nella versione originale del presidente Barack Obama, che appare al fianco di persone comuni nelle loro abitazioni e luoghi di lavoro, la serie segue individui a tutti i livelli, dal personale di servizio ai ruoli dirigenziali nei settori dell’assistenza domiciliare, della tecnologia e dell’ospitalità. All’epoca dell’università Obama è stato ispirato dal libro di Studs Terkel del 1974 intitolato Working che ha rivoluzionato la conversazione riguardo all’impiego chiedendo a persone comuni cosa facessero tutto il giorno. La serie trasporta questa idea nel mondo attuale offrendo ritratti intimi dietro le quinte delle vite di vari individui e fornendo agli spettatori una nuova prospettiva e un nuovo apprezzamento per il lavoro che svolgono quotidianamente. WORKING: LAVORARE E VIVEREè una produzione Higher Ground e Concordia Studio, con la produzione esecutiva di Barack e Michelle Obama e la regia di Caroline Suh.

Yakitori (serie tv anime) – 18 maggio

Questa serie animata di prossima uscita è un adattamento del nuovo romanzo di fantascienza militare di Carlo Zen, che aveva debuttato con Saga of Tanya the Evil. Akira Ihotsu è un ragazzo che trascorre le sue giornate ribellandosi contro una società oppressiva su una Terra del futuro, dominata e controllata da Shoren, la Federazione Commerciale del Sistema Pan-Stellare. Un giorno Akira è scoperto da Pupkin, un “cuoco” per Shoren, e si offre di unirsi alla fanteria orbitale planetaria chiamata “Yakitori”, una brutale unità le cui missioni registrano in media il 70% di decessi. Insieme agli emarginati di altre nazioni, Akira si ribella al suo destino predeterminato.

XO, Kitty (serie tv) – 18 maggio

L’adolescente combina-coppie Kitty Song Covey pensa di sapere tutto sull’amore. Ma dopo essersi trasferita dall’altra parte del mondo per ricongiungersi con il suo ragazzo, capisce che le relazioni sono ben più complicate quando si è coinvolti in prima persona.

Selling Sunset 6 (serie tv) – 19 maggio

Immobili di lusso e grossi conflitti. Le migliori agenti del Gruppo Oppenheim sono tornate! Il reality di Netflix Selling Sunset è ambientato nell’esclusivo mondo del real estate di Los Angeles, dove sette delle immobiliariste di maggior successo, tutte collaboratrici dell’agenzia numero uno di Hollywood Hills e Sunset Strip, lavorano sodo senza smettere di divertirsi e si sfidano nello spietato mercato della città. Il loro obiettivo è arrivare al top a tutti i costi cercando nel frattempo di non rovinarsi la vita. Questa stagione vede nuovi arrivi e nuovi drammi: le agenti immobiliari del Gruppo Oppenheim tornano con eleganti annunci di attici, scontri di personalità e gravidanze, gettando un’ombra tale da oscurare tutte le spiagge di Los Angeles. Tutto questo è Selling Sunset.

Wanda Sykes: I’m An Entertainer (speciale stand up) – 23 maggio

La leggendaria comica, attrice e produttrice Wanda Sykes torna per il secondo speciale di un’ora su Netflix. Famosa per la critica sociale, Sykes presenta un umorismo e un candore intelligente e feroce al pubblico che ha imparato a conoscerla e ad apprezzarla, con temi che vanno dalla difficoltà di educare gli adolescenti della generazione Z ai dilemmi di una liberale in un clima politico polarizzato.

MerPeople. Cr. Netflix © 2023

Merpeople: sirene per lavoro (docuserie) – 23 maggio

Merpeople: sirene per lavoro si immerge nell’affascinante mondo degli intrattenitori subacquei che hanno trasformato il loro amore per le mitiche creature marine in carriere a tutti gli effetti. Da strabilianti spettacoli in cittadine della Florida all’incoronazione del re e della regina dei mari alle Bahamas, questa serie ti accompagnerà in un percorso di passione e perseveranza. Preparati a partire per un viaggio indimenticabile e a tuffarti in un mondo in cui la fantasia diventa realtà.

Victim/Suspect (film) – 23 maggio

Nella sua prima indagine da sola, la giornalista Rae de Leon scopre una serie di vicende scioccanti viaggiando per gli Stati Uniti. Le giovani che dicono alla polizia di essere state vittime di violenza sessuale, invece di trovare giustizia sono accusate di aver fatto una falsa denuncia, arrestate e persino messe in carcere dal sistema che avrebbe dovuto proteggerle.

L’ultimatum: Queer Love (reality) – 24 maggio / 31 maggio / 7 giugno

L’universo di L’ultimatum si espande per includere nuove storie d’amore, di relazioni e degli alti e bassi che caratterizzano la vita di coppia. In L’ultimatum: Queer Love cinque nuove coppie composte di donne e persone non binarie si trovano a un bivio nelle loro relazioni. Una delle due metà è pronta alle nozze, mentre l’altra non ne è così sicura. In seguito a un ultimatum, ogni singola coppia dovrà decidere se sposarsi o separarsi in poco più di otto settimane, scegliendo una nuova potenziale anima gemella e sfruttando l’incredibile opportunità di avere un’anteprima di due possibili futuri diversi.

Fubar. Arnold Schwarzenegger as Luke Brunner in episode 101 of Fubar. Cr. Christos Kalohoridis/Netflix © 2023

Fubar (serie tv) – 25 maggio

Un agente della CIA prossimo al pensionamento scopre un segreto di famiglia ed è obbligato ad accettare un ultimo incarico. La serie affronta dinamiche familiari universali su uno sfondo di spionaggio, azione e umorismo.

Nick Santora è lo showrunner e produttore esecutivo insieme ad Arnold Schwarzenegger, che è anche il protagonista della serie. Gli altri produttori esecutivi di FUBAR sono Adam Higgs, Scott Sullivan, Holly Dale e Bill Bost con David Ellison e Dana Goldberg (Skydance).

Blood & Gold (film) – 26 maggio

Primavera 1945. Blood & Gold è ambientato negli ultimi giorni della Seconda guerra mondiale e racconta la storia del disertore tedesco Heinrich (Robert Maaser), della giovane e coraggiosa contadina Elsa (Marie Hacke) e di un gruppo di nazisti. Mentre torna a casa dal fronte per ritrovare la figlia, Heinrich si imbatte in un’agguerrita squadra di SS. Dopo essere stato appeso a un albero dal loro leader (Alexander Scheer), viene salvato all’ultimo momento da Elsa che lo nasconde nella sua fattoria. Intanto le SS si mettono alla ricerca di un tesoro degli ebrei in un villaggio vicino, scontrandosi con i seccati abitanti che vogliono tenersi il bottino. Presto Heinrich ed Elsa restano coinvolti loro malgrado in questa adrenalinica caccia all’oro, che culmina in una sanguinosa resa dei conti nella chiesa locale.

Mixed by Erry (film, catalogo) – 31 maggio

Trovate tutte le notizie e gli aggiornamenti su Netflix nella nostra scheda

I film e le serie imperdibili