Sono numerose le novità in arrivo su Netflix a ottobre 2023. Da Nuovo Olimpo a Selling Sunset 7 a The Crown 6 – Parte 1.

Le Ladre (film) – 1 novembre

“Voleuses” è il nuovo film di Mélanie Laurent con Adèle Exarchopoulos, Mélanie Laurent, Manon Bresch, Philippe Katerine, Felix Moati e Isabelle Adjani nel ruolo di Marraine.

Locked In. Alex Hassell as Dr Lawrence and Rose Williams as Lina in Locked In. Cr. Courtesy of Netflix © 2023

Locked In (film) – 1 novembre

Un thriller romantico e criminale che mette a confronto la neo-sposa infelice Lina con la sua ricca e insensibile suocera Katherine. Un tradimento innesca una reazione a catena che si tradurrà in un triangolo amoroso, un omicidio e un complotto per rovinare Lina. Ma chi è la vera vittima e di chi può fidarsi Lina?

Nuovo Olimpo (film) – 1 novembre

Fine anni ’70. Sono giovani, belli e hanno appena 25 anni. Si incontrano per caso e si innamorano perdutamente. Un avvenimento inaspettato però li separa. Per trent’anni inseguono comunque la speranza di ritrovarsi, perché si amano ancora.

Mysteries of the Faith. Cr. Courtesy of Netflix © 2023

Misteri della fede (docuserie) – 1 novembre

Con un accesso senza precedenti ai luoghi sacri di tutto il mondo, MISTERI DELLA FEDE esplora i segreti dei tesori più leggendari della cristianità. Dalla corona di spine all’iconico Sacro Graal, queste preziose reliquie sono state fonte di ispirazione per milioni di persone nel corso dei secoli. Tra mito e leggenda, hanno dato forma alla nostra storia e sono considerate miracolose. Per la prima volta, il pubblico globale potrà osservare da vicino il potere segreto e il fascino intramontabile di questi oggetti sacri.

All the Light We Cannot See. Lars Eidinger as Sergeant Major Reinhold von Rumpel in episode 101 of All the Light We Cannot See. Cr. Doane Gregory/Netflix © 2023

Tutta la luce che non vediamo (miniserie) – 2 novembre

Tratta dal romanzo premiato ai Pulitzer, Tutta la luce che non vediamo è una straordinaria miniserie che segue la storia di Marie-Laure, una ragazza francese cieca e di suo padre, Daniel LeBlanc, in fuga da una Parigi occupata dai tedeschi con un diamante leggendario per evitare che cada nelle mani dei nazisti. Inseguiti senza tregua da un crudele ufficiale della Gestapo che vuole impossessarsi della pietra preziosa per puro beneficio personale, Marie-Laure e Daniel presto trovano rifugio a St. Malo in casa di uno zio schivo che prende parte alla resistenza trasmettendo messaggi radio clandestini. Ma in questa città che una volta era un’idillica stazione balneare, il destino di Marie-Laure si scontra inesorabilmente con quello del più improbabile spirito affine: Werner, un geniale adolescente assoldato dal regime di Hitler per intercettare trasmissioni illegali, che invece condivide un legame segreto con Marie-Laure così come la sua fede nell’umanità e la speranza.

Incrociando abilmente le vite di Marie-Laure e Werner nel corso di un decennio, Tutta la luce che non vediamo racconta la storia dell’incredibile potere dei legami umani, un faro di luce che può guidarci attraverso i periodi più cupi. Questa miniserie in quattro parti diretta da Shawn Levy e sceneggiata da Steven Knight presenta le esordienti Aria Mia Loberti e Nell Sutton nel ruolo di Marie-Laure da giovane e più in avanti negli anni, oltre a Mark Ruffalo (Daniel LeBlanc), Hugh Laurie (zio Etienne), Louis Hofmann (Werner), Lars Eidinger (Von Rumpel) e Marion Bailey (Madame Manec).

Animusha (serie anime) – 2 novembre

È in arrivo un adattamento anime dell’emblematica serie di videogiochi d’azione Onimusha di Capcom, ambientata nel periodo degli Stati combattenti in Giappone.

Questo gioco è un classico nel settore, noto per il suo avvincente gameplay di azione e sopravvivenza, oltre all’incredibile sfondo storico del periodo degli Stati combattenti in Giappone. Questo è il primo adattamento anime dal suo debutto ventidue anni fa.

A prendere il timone come supervisore di regia è Takashi Miike, le cui rappresentazioni innovative di lotte con le spade negli acclamati 13 Assassins e L’immortale hanno conquistato schiere di fan. Miike, il regista Shinya Sugai, diventato popolare per il suo anime in computer grafica Dragon’s Dogma, e lo studio di animazione Sublimation vogliono rivoluzionare il panorama del genere anime con la loro particolare interpretazione di Onimusha.

Questo adattamento si incentra su Miyamoto Musashi, disegnato sulle fattezze dell’icona del cinema giapponese Toshiro Mifune. La serie è ambientata all’inizio del periodo Edo, quando in Giappone stava per iniziare un’epoca di pace e la guerra era ormai un ricordo del passato. In questo contesto, il non più giovane Musashi intraprende una missione segreta: munito del mitico “guanto Oni”, Musashi parte per un epico viaggio per annientare i demoni nascosti. La sigla principale “THE LONELIEST” dei Måneskin aggiunge profondità ed emozione all’incantevole saga.

Ciò che rende Onimusha davvero rivoluzionario è la fusione di un’innovativa animazione dei personaggi in 3D CGI con sfondi splendidamente disegnati a mano. Questa unione di tecniche di animazione tradizionali e moderne promette un’esperienza inedita e coinvolgente sia per i nuovi fan sia per quelli di lunga data.

NYAD. (L-R) Jodie Foster as Bonnie Stoll and Annette Bening as Diana Nyad in NYAD. Cr. Kimberley French/Netflix ©2023

NYAD – Oltre l’oceano (film) – 3 novembre

NYAD narra l’incredibile storia vera dell’atleta Diana Nyad che, raggiunti i sessant’anni, decide di realizzare il sogno di una vita con l’aiuto della sua migliore amica e allenatrice: attraversare a nuoto i 170 chilometri di mare aperto tra Cuba e la Florida.

Daily Dose of Sunshine

Park Bo-young as Jung Da-eun in Daily Dose of Sunshine

Cr. Yang Hae Sung/Netflix © 2023

Un raggio di sole al giorno (serie tv) – 3 novembre

Prima stagione della serie Sudcoreana

Selling Sunset. (L to R) Brett Oppenheim, Chrishell Strause, Amanza Smith, Marie-Lou Nurk, Emma Hernan, Davina Potratz, Nicole Young, Chelsea Lazkani in episode 712 of Selling Sunset. Cr. Courtesy of Netflix © 2023

Selling Sunset 7 (reality) – 3 novembre

Le agenti immobiliari del Gruppo Oppenheim tornano per la settima stagione con un nuovo ufficio, annunci di attici eleganti e scontri di personalità, gettando un’ombra tale da oscurare tutte le spiagge di Los Angeles. Nello spietato mercato di Los Angeles, la reputazione è tutto.

(L to R) Elise Schaap as Danielle van Marken & Frank Lammer as Ferry Bouman

Ferry – La serie (serie tv) – 3 novembre

Ferry Bouman cerca di farsi un nome all’interno della criminalità di Brabant come produttore di ecstasy alle prime armi. Con John, il cognato Lars, Remco e Dennis, lotta contro l’irremovibile narcoboss Arie Tack e una nota gang di motociclisti per guadagnarsi un posto al vertice. Ma solo quando la sua compagna Danielle scopre il lato oscuro dei suoi affari, si capirà quale prezzo Ferry deve pagare per diventare il più grande di tutti…

Blue Eye Samurai (L to R) Darren Barnet as Taigen and Brenda Song as Akemi in Blue Eye Samurai. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2023

Blue Eye Samurai (serie anime) – 3 novembre

Questa serie provocatoria dalle immagini mozzafiato immerge lo spettatore in un mondo di vivace animazione per adulti con un tocco di live action. Ambientata nel Giappone del periodo Edo, BLUE EYE SAMURAI segue Mizu (doppiata da Maya Erskine nella versione originale), una maestra di spada di etnia mista che vive una vita sotto mentite spoglie mentre trama la vendetta. TV-MA.

BLUE EYE SAMURAI è ideata da Amber Noizumi e Michael Green, che si occupano anche della produzione esecutiva e della sceneggiatura. Erwin Stoff è produttore esecutivo. Jane Wu è caporegista e produttrice. Lo studio di animazione è Blue Spirit. Il cast vocale della versione originale comprende Maya Erskine (Mizu), George Takei (Seki), Masi Oka (Ringo), Cary-Hiroyuki Tagawa (il fabbricante di spade), Brenda Song (Akemi), Darren Barnet (Taigen), Randall Park (Heiji Shindo) e Kenneth Branagh (Abijah Fowler). Il cast vocale di supporto comprende, tra gli altri, Stephanie Hsu (Ise), Ming-Na Wen (Madame Kaji), Harry Shum Jr. (Takayoshi) e Mark Dacascos (Chiaki).

The Tailor. (L to R) Cagatay Ulusoy as Peyami, Sifanur Gul as Esvet in The Tailor. Cr. Courtesy of Netflix © 2023

Il Sarto 3 (serie tv) – 3 novembre

Al ritorno da un lungo viaggio, Peyami prova sentimenti sempre più forti per Esvet. Decide di uscire allo scoperto e dire la verità a Dimitri. Ma i piani di Peyami ed Esvet sono presto sconvolti da una serie di eventi imprevisti.

Cyberbunker: nelle profondità del dark web (documentario) – 8 novembre

In un’idilliaca cittadina turistica tedesca due mondi si scontrano: un gruppo di misteriosi olandesi con un eccentrico leader di nome Xennt vuole occupare il grande bunker della NATO che si trova sotto la città. Il capogruppo promette al villaggio un futuro agiato e centinaia di nuovi lavori, ma alcuni residenti sono preoccupati e in paese gira la voce che Xennt, il carismatico personaggio con i capelli lunghi biondi e la giacca nera di pelle, sia in realtà uno spietato criminale latitante che vuole trasformare il bunker in una fortezza per il traffico di droga. Gli abitanti di Traben-Trarbach chiedono invano aiuto alla polizia: nonostante gli avvertimenti, il bunker è venduto e Xennt si stabilisce sottoterra con la sua gang, ribattezzando la nuova dimora CyberBunker 2.0. I locali ancora non sanno che sotto Traben-Trarbach c’è un portale su un mondo segreto…

L’affaire Bettencourt: uno scandalo miliardario (miniserie) – 8 novembre

In che modo il conflitto tra la donna più ricca del mondo e la figlia si trasforma in uno scandalo nazionale? Questa avvincente docuserie racconta tutta la storia.

Escaping Twin Flames: in fuga dall’amore eterno (docuserie) – 8 novembre

Nell’era digitale, perché non usare Internet per trovare l’anima gemella? Scopri la storia di Jeff e Shaleia, i leader di Twin Flames Universe che vendono lezioni online promettendo un’unione armoniosa con i partner ai quali siamo destinati. Dai realizzatori candidati agli Emmy® di Seduced: Inside the NXIVM Cult arriva Escaping Twin Flames: in fuga dall’amore eterno, una docuserie in tre parti che svela i segreti di Twin Flames Universe, una controversa comunità online che adesca persone in cerca d’amore. Con accesso esclusivo a ex membri, la serie racconta le orribili storie di coercizione e sfruttamento di Twin Flames Universe, che comprendono l’incoraggiamento allo stalking e la manipolazione delle identità di genere. La serie documenta anche le iniziative dei familiari per cercare di salvare i propri cari dalla rete di Jeff e Shaleia.

The Killer. Michael Fassbender as an assassin in The Killer. Cr. Netflix ©2023

The Killer (film) – 10 novembre

Dopo un tragico incarico quasi fallito un assassino affronta i suoi mandanti e se stesso in una caccia all’uomo internazionale che crede non sia affatto personale.

At The Moment. (L to R) Kelly Lin (林熙蕾), Ruby Lin (林心如) in At The Moment. Cr. Courtesy of Netflix © 2023

At the moment – 10 storie d’amore (serie tv) – 10 novembre

Questa serie antologica ambientata durante la pandemia racconta dieci storie d’amore uniche di passione e struggimenti.

La serie vanta uno straordinario cast corale che include Gingle Wang, Wu Kang-ren, Ruby Lin, Alyssa Chia, Dee Hsu, Austin Lin, Esther Liu, Huang Lu Tzu-yin (Lulu), Tseng Jing-hua, Vivian Sung, Puff Kuo, Kelly Lin, Derek Chang, Terrance Lau Chun-him, Shiou Chieh-kai, Berant Zhu, Nash Zhang, Nikki Hsieh, Johnny Yang e JC Lin.

SÁLVESE QUIEN PUEDA (L to R) KIKO MATAMOROS, TERELU CAMPOS, BELéN ESTEBAN, VíCTOR SANDOVAL in FILM PHOTO of SÁLVESE QUIEN PUEDA . Cr. FELIPE HERNÁNDEZ/NETFLIX © 2023

Fame After Fame (reality) – 10 novembre

Il programma TV spagnolo di maggior successo di sempre “Sálvame” sta per giungere al termine. Questa serie seguirà gli otto ospiti principali, molto famosi in Spagna, durante un folle viaggio alla ricerca di nuove opportunità a Miami e in Messico.

Suburraeterna. (L to R) Giacomo Ferrara as Alberto, Sohel Altan Gol as Mesut in episode 102 of Suburraeterna. Cr. Andrea Miconi/Netflix © 2023

Suburræterna (serie tv) – 14 novembre

Roma, 2011. Il governo rischia di cadere, il Vaticano è in crisi e le piazze della città sono letteralmente date alle fiamme.

Nel mondo di mezzo Cinaglia (Filippo Nigro) ha provato a raccogliere l’eredità di Samurai e, insieme a Badali (Emmanuele Aita), continua a gestire gli affari criminali della città, con l’aiuto di Adelaide (Paola Sotgiu) e Angelica (Carlotta Antonelli), rimaste a capo degli Anacleti, e di Nadia (Federica Sabatini), che le aiuta a gestire le piazze di Ostia.

Ma c’è chi questo sistema non lo accetta più. Nuovi protagonisti scenderanno in campo, stravolgendo gli equilibri di Roma: inizia così una rivoluzione che, dalla Chiesa al Campidoglio e fino alle spiagge di Ostia, si espande velocemente per cancellare tutto ciò che rappresenta il passato.

Spadino (Giacomo Ferrara) sarà dunque costretto a tornare a casa, per evitare che la sua famiglia venga messa in pericolo insieme a tutto il resto, e a cercare nuovi alleati, anche laddove non avrebbe mai pensato di trovarli… Ma la guerra è guerra e in palio c’è il controllo di Roma.

Come diventare boss della criminalità (docuserie) – 14 novembre

La voce narrante di Peter Dinklage (nella versione originale) presenta questa guida sinistramente satirica che esplora l’ascesa e la caduta dei boss della criminalità più famosi della storia, da Al Capone a Pablo Escobar, oltre alle loro tattiche per raggiungere il successo.

Matt Rife: Natural Selection. Matt Rife at the DAR Constitution Hall in Washington DC. Cr. Mathieu Bitton/Netflix © 2023

Matt Rife: Natural Selection (stand-up) – 15 novembre

Dopo aver accumulato un gran numero di follower sui social attraverso contenuti virali che dimostrano il suo umorismo e la sua capacità di interazione con il pubblico, Matt parte per un tour mondiale tutto esaurito. Nel suo primo speciale comico Netflix, Matt scherza su una varietà di argomenti che vanno dai cristalli ai troll sui social, senza risparmiare gli spettatori.

Best. Christmas. Ever! (L to R) Heather Graham as Charlotte, Brandy Norwood as Jackie, Madison Validum as Beatrix in Best. Christmas. Ever! Cr. Scott Everett White/Netflix © 2023.

Best. Christmas. Ever! (film) – 16 novembre

Come ogni altro Natale, Jackie invia un’arrogante newsletter per le feste che fa sentire la sua vecchia compagna di università Charlotte completamente inadeguata. Quando qualche giorno prima di Natale per uno scherzo del destino Charlotte e la sua famiglia arrivano a casa di Jackie, Charlotte ne approfitta per dimostrare che la vita della sua vecchia amica non è così perfetta come appare. Con Heather Graham, Brandy, Jason Biggs e Matt Cedeño.

The Crown 6 – parte 1 (serie tv) – 16 novembre

Tra la principessa Diana e Dodi Fayed nasce una relazione prima che un incidente fatale finisca in tragedia.

Il principe William cerca di riabituarsi alla vita a Eton subito dopo la morte della madre, mentre la monarchia deve assecondare l’opinione pubblica. Mentre si avvicina il Giubileo d’oro, la regina riflette sul futuro della corona con il matrimonio tra Carlo e Camilla all’orizzonte e l’inizio della nuova favola reale tra William e Kate.

Scott Pilgrim: La serie (serie anime) – 17 novembre

Scott Pilgrim incontra la ragazza dei suoi sogni, Ramona Flowers, ma scopre che deve sconfiggere i suoi sette perfidi ex per poter uscire con lei. Poi le cose si complicano ancora di più. Tratta dalle graphic novel di Bryan Lee O’Malley.

I nuovi ricchi (film) – 17 novembre

Gli ideatori di “Gli spacciati” ritornano con la commedia romantica d’azione in uscita di Julien Royal, interpretata da Nassim Lyes e Zoé Marchal.

Cocomelon Lane: Season 1. (L to R) Kristen Princiotta as Mom, Hannah An as YoYo, Hannah An as TomTom, Ava Madison Gray as JJ, and Jake Turner as Dad in Cocomelon Lane: Season 1. Cr. NETFLIX © 2023

CoComelon: nuove avventure (serie animata) – 17 novembre

CoComelon Lane segue le avventure del popolare JJ e dei suoi migliori amici (Cody, CeCe, Nina, Bella e Nico) nei momenti più importanti della vita dei più piccoli. Dalla gioia della prima lezione di nuoto al primo taglio di capelli, JJ invita i bambini (parlando per la prima volta direttamente al pubblico!) ad accompagnare i loro personaggi CoComelon preferiti nella celebrazione dei traguardi speciali della crescita.

SAGRADA FAMILIA (L to R) CARLA CAMPRA as AITANA / MARIANA, IVÁN PELLICER as ABEL / EDUARDO in episode 03 of SAGRADA FAMILIA. Cr. CONCHA DE LA ROSA/NETFLIX © 2021

Sagrada Familia (serie tv) – 17 novembre

Najwa Nimri, Carla Campra, Iván Pellicer, Alba Flores, Ella Kweku, Álex García, Macarena Gómez e Álvaro Rico interpretano questa nuova serie sceneggiata da Manolo Caro insieme a Fernando Pérez e María Miranda.

Believer 2 (film) – 17 novembre

Un film crime d’azione Netflix sulla sanguinosa guerra tra il detective Won Ho (Cho Jin-woong) ancora alla caccia di Mr. Lee, lo scomparso Rak (Oh Seung-hoon), il ricomparso Brian (Cha Seung-won) e Grosso Coltello (Han Hyo-joo), venuto dalla Cina per sistemare le cose.

Rustin. (L to R) Michael Potts as Cleve Robinson, Aml Ameen as Martin Luther King Jr., Chris Rock as NAACP Exec. Dir. Roy Wilkins, Glynn Turman as A. Philip Randolph and Kevin Mambo as Whitney Young in Rustin. Cr. David Lee/Netflix © 2023

Rustin (film) – 17 novembre

L’organizzatore della cruciale marcia a Washington del 1963 Bayard Rustin è stato uno dei più grandi attivisti al mondo e ha sfidato l’autorità senza mai vergognarsi di chi fosse, delle sue convinzioni o dei suoi desideri. E non si è mai arreso. Ha fatto la storia e in cambio la storia si è dimenticata di lui. Diretto dal premio DGA e vincitore di cinque Tony George C. Wolfe e interpretato dal premio Emmy® Colman Domingo, Rustin offre una prospettiva a lungo attesa sullo straordinario individuo che, insieme a giganti come il reverendo Martin Luther King Jr., Adam Clayton Powell Jr. ed Ella Baker, ha osato immaginare un mondo diverso dando vita a un movimento iniziato con una marcia verso la libertà. Il film prodotto dal premio Oscar® Bruce Cohen insieme a Tonia Davis di Higher Ground e George C. Wolfe vanta un cast straordinario che include Chris Rock, Glynn Turman, Aml Ameen, Gus Halper, CCH Pounder, Da’Vine Joy Randolph, Johnny Ramey e Michael Potts, oltre a Jeffrey Wright e Audra McDonald.

Nothing to See Here (film) – 17 novembre

Alexis è un giovane cieco che sogna di diventare un comico di successo. Si trasferisce nella città più grande del mondo lasciandosi alle spalle il padre iperprotettivo e il suo migliore amico e “manager” con paralisi cerebrale, Charly. Ojitos de Huevo è una commedia dolceamara che sfida il politicamente corretto ed esplora cosa significhi inseguire i propri sogni in un mondo cieco alla diversità funzionale. E in una città permeata di cultura “woke”, Alexis dimostrerà al suo pubblico che non c’è nulla da vedere… e molto da ridere.

Leo (film) – 21 novembre

Con il suo inconfondibile stile, l’attore e comico Adam Sandler (Hotel Transylvania, Prima o poi me lo sposo) assicura grandi risate in questa commedia musicale animata di formazione sull’ultimo anno di una scuola elementare visto attraverso gli occhi di un animaletto domestico. Ormai da decenni l’esausta lucertola settantaquattrenne Leo (Sandler) è intrappolata nella stessa classe di una scuola della Florida in compagnia di una tartaruga (Bill Burr). Quando scopre che gli resta solo un anno da vivere, Leo pianifica la fuga per provare l’ebbrezza della vita all’esterno, ma rimane coinvolto nei problemi che preoccupano gli studenti, inclusa una supplente incredibilmente perfida. La sua lista dei desideri si farà alquanto strana, ma completarla sarà un compito sorprendentemente gratificante…

Cucina e cambiamento: come i piatti afroamericani hanno trasformato l’America (docuserie) – 22 novembre

Nella seconda stagione dell’avvincente e premiata docuserie Cucina e cambiamento Stephen Satterfield attraversa gli Stati Uniti per scoprire come la cucina afroamericana abbia promosso movimenti di giustizia sociale, trasformato comunità e risvegliato la creatività culturale in America in modo deciso e duraturo.

Squid Game: The Challenge. Season 1 of Squid Game: The Challenge. Cr. Courtesy of Netflix © 2023

Squid Game: La sfida (reality) – 22 novembre

Un gruppo di 456 concorrenti partecipa al gioco per conquistare l’incredibile montepremi di 4,56 milioni di dollari. Quando i partecipanti affrontano una serie di sfide ispirate alla serie originale (che includono alcune sorprendenti nuove aggiunte), la loro tenacia, le strategie e le alleanze saranno messe alla prova mentre i loro rivali sono eliminati uno dopo l’altro.

A Nearly Normal Family. (L to R) Christian Fandango as Chris Olsen, Alexandra Tyrefors as Stella. Courtesy of Netflix © 2023

Una famiglia quasi normale (miniserie) – 24 novembre

I Sandell sono una famiglia normale composta dal prete Adam, dall’avvocata Ulrika e dalla figlia diciannovenne Stella. Trascorrono una vita apparentemente perfetta in un elegante sobborgo residenziale alla periferia di Lund, finché un giorno tutto cambia quando Stella finisce in carcere accusata di omicidio. I genitori sono sconvolti e non sanno cosa fare. Che cosa è successo? Vogliono aiutare la figlia a ogni costo, ma la conoscono davvero? E si conoscono l’un l’altra?

Tratto dal libro Una famiglia quasi normale di Mattias Edvardsson.

Ultima chiamata per Istanbul (film) – 24 novembre

“Ultima chiamata per Istanbul” è una storia su New York, l’amore e le seconde chance… Serin e Mehmet si incontrano per caso all’aeroporto mentre sono in partenza per New York da Istanbul e si lasciano trascinare in un’indimenticabile notte di avventura, desiderio e seduzione nella Grande Mela. Insieme trascorrono i momenti più belli delle loro vite, ma c’è solo un problema: sono entrambi sposati.

Elena Sabe. Mercedes Morán as Elena in Elena Cr. Johanna Ekonen / Netflix ©2023

Elena lo sa (film) – 24 novembre

In questa storia tratta dal famoso romanzo di Claudia Piñeiro, Elena Knows racconta l’avvincente storia di una madre che cerca di risolvere il mistero della morte della figlia mentre affronta le difficoltà fisiche causate dal rapido progredire della sua malattia.

Love Like a K-Drama (reality) – 28 novembre

Le persone possono davvero innamorarsi recitando in un K-drama romantico con scene di baci? In questo reality di incontri otto attori e attrici coreani e giapponesi vivono insieme e formano coppie per riuscire a ottenere i ruoli principali in sei mini K-drama e per scoprire se tra loro scoccherà la scintilla. Riusciranno a fare un provino con la persona che amano, oppure la osserveranno mentre bacia qualcun altro? Sogni, storie d’amore e amicizia si incrociano al di là dei confini tra Corea e Giappone, portando sullo schermo in maniera realistica la delusione amorosa e la tristezza tipiche di un dramma coreano.

Verified Stand-Up. Isiah Kelly at Webster Hall for Verified Stand-Up. Cr. Marcus Russell Price/Netflix © 2023

Verified Stand-Up (stand-up) – 28 novembre

Dieci comici. Dieci monologhi. Uno show. Ecco Verified Stand-Up, una nuova serie di speciali comici Girata alla Webster Hall di New York con dieci dei migliori comici del momento: Asif Ali, Dulcé Sloan, Gianmarco Soresi, Isiah Kelly, Leslie Liao, Nimesh Patel, Robby Hoffman, Rosebud Baker, Sabrina Wu e Vanessa Gonzalez. Scopri il tuo nuovo nome preferito nel panorama della stand-up nel corso di due episodi.

Verified Stand-Up debutta in tutto il mondo su Netflix il 28 novembre 2023.

American Symphony: Jon Batiste (film) – 29 novembre

Nel 2022 il musicista Jon Batiste è diventato l’artista più premiato dell’anno con undici candidature ai Grammy, inclusa quella per la categoria Album dell’anno. Nel bel mezzo di questo trionfo, Jon affronta la sfida più ambiziosa di sempre: comporre una sinfonia originale. Questo percorso è messo sottosopra quando la sua compagna di vita, l’autrice di bestseller Suleika Jaouad, scopre che il suo tumore in remissione è tornato. “American Symphony: Jon Batiste” è un ritratto intimo di due artisti davanti di fronte a un bivio e una profonda riflessione sull’arte, sull’amore e sul processo creativo.

Non pretendo che qualcuno mi creda (serie tv) – 30 novembre

Juan Pablo si reca a Barcellona con la fidanzata Valentina per ottenere un dottorato in letteratura. Ma prima di lasciare il Messico resta coinvolto in una rete criminale che lo spinge a scrivere il romanzo dei suoi sogni, mentre la sua vita prende una piega assurda e sinistra. Tratto dal romanzo di Juan Pablo Villalobos e diretto da Fernando Frías de la Parra (“Non sono più qui”).

Obliterated. (L to R) Shelley Hennig as Ava Winters, Nick Zano as Chad McKnight in Obliterated. Cr. Ursula Coyote/Netflix © 2023

Obliterated – Una notte da panico (serie tv) – 30 novembre

“Obliterated – Una notte da panico” è una commedia di azione adrenalinica che racconta la storia di un team di forze speciali che sventa una minaccia letale a Las Vegas. Per festeggiare, la squadra organizza una festa a base di alcol, droga e sesso, quindi scopre che la bomba disinnescata era finta. Ancora sotto l’effetto di varie sostanze, il team deve cercare di superare le conseguenze fisiche e i problemi personali per trovare il vero ordigno e salvare il mondo.

Family Switch – (L to R) Brady Noon as Wyatt, Emma Myers as CC, Lincoln Alex Sykes and Theodore Brian Sykes as Baby Miles, Jennifer Garner as Jess and Ed Helms as Bill in Family Switch. Cr. Colleen Hayes/Netflix © 2023.

Family Switch (film) – 30 novembre

Jess e Bill Walker fanno del loro meglio per tenere unita la famiglia quando i figli crescono e diventano sempre più indipendenti e distanti. Dopo un incontro casuale con un’astrologa però, l’intera famiglia si risveglia nel corpo di un familiare diverso, la mattina del giorno più importante della propria vita. Riusciranno i Walker a ritrovare in tempo il legame che li unisce per ottenere una promozione, un colloquio per il college, un contratto discografico e un posto nella squadra di calcio? Jennifer Garner, Ed Helms, Emma Myers e Brady Noon sono i protagonisti di questa commedia per famiglie diretta da McG e tratta dal libro Bedtime For Mommy di Amy Krouse-Rosenthal.

