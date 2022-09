Novità Netflix di settembre 2022: i film e le serie tv in uscita

Sono numerose le novità in arrivo su Netflix a settembre 2022: tra film e serie tv originali, ma anche pellicole uscite al cinema come Morbius, in uscita in streaming il 26 settembre. Tra le serie originali segnaliamo SKAM Italia 5, dal 1 settembre, Cobra Kai 5, dal 5 settembre, e Fate: The Winx Saga 2, dal 16 settembre, oltre alla docuserie Wanna. Sul fronte dei film, troviamo i veneziani Athena (23) e Blonde (29). Da non perdere poi Rick and Morty 6!

NETFLIX: NUOVE USCITE IN STREAMING DI SETTEMBRE 2022

SKAM Italia 5 (serie tv) – 01/09

Il diavolo in Ohio (miniserie) – 02/09

Rick and Morty 6 (serie animata) – 05/09

Cobra Kai 5 (serie tv) – 05/09

Judas and the Black Messiah (film) – 09/09

Fate: The Winx Saga 2 (serie) – 16/09

Do Revenge (film) – 16/09

Brooklyn Nine-Nine 8 (serie tv) – 19/09

The Real Bling Ring: Rapine a Hollywood (documentario) – 21/09

Wanna (docuserie) – 21/09

Athena (film) – 23/09

Dynasty 5 (serie) – 24/09

Fullmetal alchemist: Alchimia Finale (film anime) – 24/09

Morbius (film) – 26/09

Blonde (film) – 28/09

L’imperatrice (film) – 29/09

