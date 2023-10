Ecco le nuove uscite in arrivo su Paramount+ a novembre 2023, tra film e serie tv originali e di catalogo.

IL RAPIMENTO

Disponibile dal 3 novembre – Presentato al Toronto International Film Festival (TIFF) e al Festival del Cinema di Venezia, il film argentino è un thriller politico ispirato a varie storie accadute in Argentina dopo la dittatura e al libro “El salto de papá” di Martín Sivak.

Buenos Aires negli anni ’80. Julio Levy torna dall’esilio politico per assumere un incarico nella grande azienda di famiglia quando il fratello maggiore, come altri argentini, viene rapito. Incaricato di organizzare il salvataggio e con il peso della sua famiglia sulle spalle, Julio scopre le forze che ancora operano dietro la democrazia argentina appena recuperata, e inizia così una lotta a suo svantaggio contro il sistema dominante. Prodotto da Paramount Television International Studios, Rei Cine e Infinity Hill, è diretto da Daniel Goggi e interpretato da Rodrigo de la Serna, Julieta Zylberberg, Lautaro Perez Hillal, Lola Loyacono, Andrea Garrote tra gli altri.

NUOVO EVENTO ESCLUSIVO DI SOUTH PARK

Disponibile dal 3 novembre – Un nuovo evento esclusivo targato South Park arriva su Paramount+ dal 3 novembre. I sogni profondamente inquietanti di Cartman presagiscono la fine della vita che conosce e ama. Anche gli adulti di South Park sono alle prese con le proprie decisioni di vita mentre l’avvento dell’intelligenza artificiale sta sconvolgendo il loro mondo.

David Oyelewo as Bass Reeves and Shea Whigham as George Reeves in Lawmen: Bass Reeves streaming on Paramount+, 2023. Photo Credit: Emerson Miller/Paramount+

LAWMEN: LA STORIA DI BASS REEVES

Disponibile dal 5 novembre – LAWMEN: LA STORIA DI BASS REEVES segue il viaggio di Reeves (Oyelowo) e la sua ascesa dalla schiavitù alle forze dell’ordine come primo U.S. Marshal nero a ovest del Mississippi. Nonostante abbia arrestato oltre 3.000 fuorilegge nel corso della sua carriera, il peso delle responsabilità derivanti dal suo incarico diventa sempre più oneroso mentre affronta le sfide emotive connesse al suo lavoro e alle implicazioni che comporta per la sua famiglia. Interpretata dal Candidato agli Emmy® David Oyelowo, Lauren E. Banks, Demi Singleton, Forrest Goodluck, Barry Pepper, il vincitore dell’Oscar® onorario Donald Sutherland e il candidato agli Emmy® Dennis Quaid. La serie, prodotta dal Candidato all’Oscar Taylor Sheridan, è realizzata dal Produttore Esecutivo e Showrunner Chad Feehan. Prodotta da MTV Entertainment Studios, 101 Studios, Bosque Ranch Productions e Yoruba Saxon.

WACO: IL PROCESSO

Disponibile dal 9 novembre – Interpretato dal candidato all’Oscar Michael Shannon (GEORGE & TAMMY), WACO: IL PROCESSO si concentra sulle conseguenze del disastro di Waco: i processi ai membri sopravvissuti della setta dei Branch Davidian e l’ascesa del terrorista Timothy McVeigh. La serie in cinque episodi fornisce una panoramica del contesto in cui avviene l’ascesa del movimento delle milizie americane, che preannuncia i famigerati attentati di Oklahoma City e l’assalto al Campidoglio il 6 gennaio. Nel cast anche Taylor Kitsch.

(L-R): Emma Stone as Whitney and Nathan Fielder as Asher in THE CURSE, Season 1. Photo Credit: Beth Garrabrant/A24/Paramount+ with SHOWTIME.

THE CURSE

Disponibile dall’11 novembre – Co-creata e prodotta da Benny Safdie e Nathan Fielder, THE CURSE è una serie innovativa che esplora il modo in cui una presunta maledizione disturba la relazione di una coppia appena sposata che cerca di concepire un figlio, mentre lavora a un nuovo programma dedicato alla ristrutturazione di case. La serie è interpretata da Emma Stone (La LaLand, The Favourite), Fielder (The Rehearsal) e Safdie (Oppenheimer). Tra le guest star figurano il candidato all’Oscar Barkhad Abdi, il candidato all’Emmy® Corbin Bernsen e Constance Shulman.

THE CURSE è una coproduzione di SHOWTIME e A24. Fielder è anche regista. Emma Stone è produttrice esecutiva insieme a Dave McCary e Ali Herting con la loro casa di produzione Fruit Tree. Anche Josh Safdie è produttore esecutivo con la sua casa di produzione Elara.

DUNGEON & DRAGONS: L’ONORE DEI LADRI

Disponibile dal 14 novembre – Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri intraprendono un’epica rapina per recuperare una reliquia perduta, ma le cose vanno male quando si imbattono nelle persone sbagliate in questa avventura esilarante e ricca di azione. Paramount Pictures presenta, in associazione con eOne, DUNGEONS & DRAGONS: L’ONORE DEI LADRI, con Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis e Hugh Grant insieme a Chloe Coleman e Daisy Head.

DUNGEONS & DRAGONS: L’ONORE DEI LADRI, basato su Dungeons & Dragons della Hasbro, è diretto da Jonathan Goldstein & John Francis Daley, con una storia di Chris McKay & Michael Gilio e una sceneggiatura di Jonathan Goldstein & John Francis Daley e Michael Gilio.

ANDERSON “SPIDER” SILVA

Disponibile dal 16 novembre – La serie in cinque episodi racconta la vita del pugile che divenne uno degli atleti più famosi al mondo. Basata su incredibili eventi reali, racconta la storia del pugile a Curitiba, dove vive con la zia e dove incontra l’amore della sua vita. Con un figlio in arrivo, inizia a lottare professionalmente e trova la sua vera vocazione. Dopo un torneo in Giappone, vince il suo primo titolo internazionale e la sua carriera decolla fino a diventare campione del mondo. Tuttavia, la fama lo allontana dalla famiglia e deve affrontare diverse difficoltà. Anderson si reinventa grazie alla sua perseveranza, alla concentrazione e al desiderio di tornare a fare ciò che ama di più: combattere per rimanere ai vertici del mondo delle MMA. L’avvincente racconto della forza interiore che ha spinto Silva a diventare un venerato campione mondiale e un’ispirazione per il mondo intero.

Anderson Silva è il produttore esecutivo della serie, creata da Marton Olympio e con Caito Ortiz. William Nascimento, Bruno Vinicius e Caetano Vieira interpretano Anderson Silva nelle diverse fasi della vita. La serie vedrà anche la partecipazione del cantante e attore Seu Jorge, che interpreta lo zio del lottatore oltre che di Tatiana Tiburcio, che interpreta la zia. Nel cast anche Douglas Silva, Iza Moreira, Jeniffer Dias, Larissa Nunes, Livia Silva, Milhem Cortaz e Vaneza Oliveira.

ZOEY 102

Disponibile dal 17 novembre – Nel sequel dell’iconica serie Nickelodeon “Zoey 101”, Jamie Lynn Spears torna nel ruolo di Zoey Brooks, che si è diplomata insieme alla prima classe femminile ammessa alla Pacific Coast Academy. Oltre a Erin Sanders, Quinn Pensky, Sean Flynn, Chase Matthews il cast include anche i nuovi membri Thomas Lennon, Kelly Kevyn, Owen Thiele, e Dean Geyer. ZOEY 102 è diretto da Nancy Hower e Monica Sherer e Madeline. Jamie Lynn Spears è produttore esecutivo insieme ad Alexis Fisher, Hower e Sherer & Whitby.

EX ON THE BEACH ITALIA S5

Disponibile dal 22 novembre – La nuova attesissima edizione di EX ON THE BEACH ITALIA, versione italiana del franchise di MTV, prodotta da Fremantle e MTV Entertainment Studios, sarà condotta dalla coppia Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e arriverà in esclusiva su Paramount+ il 22 novembre con i primi due episodi. In seguito, il programma sarà disponibile sul servizio di streaming con un nuovo episodio a settimana.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, amatissimi dal pubblico, raccoglieranno il testimone degli ex conduttori Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che hanno contributo al successo di uno dei format più piccanti, giunto alla quinta stagione.

ONE TRILLION DOLLARS

Disponibile dal 23 novembre – La nuova serie originale Paramount+ basata sul libro di Andreas Eschbach, è un avvincente thriller internazionale in sei episodi che pone le grandi domande del nostro tempo. Da un giorno all’altro tutto cambia per John Fontanelli (Philip Froissant), un giovane corriere che gira per Berlino con i suoi amici, senza un centesimo in tasca, mentre si gode al massimo la sua indipendenza. Finché un giorno viene sorpreso da una notizia incredibile: è l’unico erede di una fortuna creata oltre 500 anni fa. Nei secoli l’eredità è cresciuta fino all’incredibile somma di un trilione di dollari. John è l’erede legittimo e l’uomo più ricco del mondo, ma c’è una profezia collegata a questa eredità: dovrà restituire all’umanità il futuro perduto! Considerando il cambiamento climatico, l’inquinamento ambientale e il capitalismo finanziario scatenato, appare un compito quasi impossibile. Alla ricerca delle risposte giuste, John accetta la sfida. Questo lo rende l’antagonista di alcune persone molto potenti che non si fermeranno davanti a nulla pur di fermare John. Nel cast della serie internazionale, anche Alessandra Mastronardi, Greta Scacchi e Orso Maria Guerrini.

GLI ALTRI FILM IN ARRIVO IN CATALOGO

A NOVEMBRE NUOVI FILM IN PRIMA VISIONE E IN ESCLUSIVA SU PARAMOUNT+: FALL, film con Jeffrey Dean Morgan; A LITTLE WHITE LIE, con Michael Shannon e Kate Hudson; THE WEDDING YEAR, dal regista di Legally Blonde; THE QUEEN OF SPAIN, con Penelope Cruz.

INOLTRE, SU PARAMOUNT+ TANTI ALTRI FILM PER TUTTI I GUSTI: film italiani come UN GIORNO PERFETTO e MINE VAGANTI del regista Ferzan Ozpetek, DIAZ, il film diretto da Daniele Vicari, con Elio Germano; film che vedono protagonisti grandi star internazionali come HACHIKO con Richard Gere, MILK con Sean Penn e ancora TONYA, con Margot Robbie, IL CASO SPOTLIGHT, con Micheal Keaton e Rachel Mc Adams, BULLET TO THE HEAD con Sylvester Stallone, e molti altri.

ANCHE L’OFFERTA DI SERIE CRIME SU PARAMOUNT+ SI È ARRICCHITA, GRAZIE ALL’ARRIVO DI CRIMINAL MINDS: oltre alle stagioni 1-6 arrivate nel mese di ottobre, dal 13 novembre si aggiungeranno le stagioni 7-12.

A NOVEMBRE ARRIVANO SUL SERVIZIO ANCHE I NUOVI CONTENUTI DAI BRAND, come ISLE OF MALTA da MTV e MONSTER HIGH 2 da NICKELODEON.

Trovate tutte le notizie e gli aggiornamenti su Paramount+ nella nostra scheda.

