Ecco le nuove uscite in arrivo su Paramount+ a settembre 2023, tra film e serie tv originali e di catalogo.

VITA DA CARLO SECONDA STAGIONE

Disponibile dal 15 settembre

VITA DA CARLO SECONDA STAGIONE, la serie autobiografica di successo interpretata da Carlo Verdone e prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, sarà disponibile in esclusiva su Paramount+ a partire dal 15 settembre. La serie è scritta da Pasquale Plastino, Ciro Zecca, Luca Mastrogiovanni e da Carlo Verdone che la dirige in alternanza con Valerio Vestoso. La serie vanta nel suo cast i nomi più forti dello spettacolo italiano e non solo: Max Tortora, Monica Guerritore, Stefania Rocca, Sangiovanni, Claudia Gerini, Christian De Sica, Gabriele Muccino, Zlatan Ibrahimovic, Maria De Filippi, Maria Paiato, Ludovica Martino, Fabio Traversa, Caterina De Angelis, Antonio Bannò, Filippo Contri, Stefano Ambrogi, Claudia Potenza, Giada Benedetti, Sergio Forconi, Teresa Castello, Corrado Solari, Olga Rossi, Nina Pons, Sofia Bistacchi, Mita Medici.

Su Paramount+, è disponibile inoltre una selezione di film cult dell’amato attore e regista: successi come COMPAGNI DI SCUOLA, VIAGGI DI NOZZE, ACQUA E SAPONE, BIANCO ROSSO E VERDONE, BOROTALCO, MALEDETTO IL GIORNO CHE T’HO INCONTRATO, UN SACCO BELLO. Da settembre, anche SOTTO UNA BUONA STELLA e IL MIO MIGLIOR NEMICO oltre a 10 diverse clip con interviste esclusive a Carlo Verdone, Claudia Gerini, Sangiovanni, Christian De Sica e tanti altri protagonisti di VITA DA CARLO.

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

Disponibile dal 26 settembre

Film vincitore di 7 premi Oscar e 2 Golden Globe in cui Evelyn, un’immigrata cinese di mezza età(interpretata da Michelle Yeoh), viene travolta in una folle avventura in cui lei sola può salvare l’esistenza esplorando altri universi e collegandosi con le vite che avrebbe potuto vivere. Nel cast anche Joy Wang, Stephanie Hsu e Jamie Lee Curtis.

SCREAM VI

Disponibile dal 9 settembre

Film del 2023 diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, sesto capitolo della saga cinematografica di Scream. Sopravvissute ai tragici eventi di Woodsboro, Sam e Tara Carpenter si trasferiscono a New York. Tara è intenzionata a vivere una vita normale e lasciarsi tutto alle spalle, mentre Sam è preoccupata che un nuovo assassino possa prenderle di mira e vuole proteggere la sorella minore. Quando cominciano a diffondersi le notizie su omicidi ad opera di assassini travestiti da Ghostface, Sam si unisce al detective Bailey, a Kirby Reed e a Gale Weathers per organizzare una squadra e difendersi dalla minaccia. Con Jenny Ortega, Hayden Panettiere e Courtney Cox.

STAR TREK: LOWER DECKS s4

Disponibile dal 7 settembre

A ridosso dello Star Trek Day che ricorre l’8 settembre di ogni anno (per celebrare il primissimo episodio di Star Trek, trasmesso l’8 settembre 1966), su Paramount+ arriva la quarta stagione di STAR TREK: LOWER DECKS. La serie sci-fi creata dal vincitore dell’Emmy Award, Mike McMahan (“Rick and Morty”, “Solar Opposites), è incentrata sull’equipaggio della Flotta Stellare che risiede nei “ponti inferiori” della U.S.S. Cerritos. Un’esilarante avventura intergalattica, in compagnia dell’equipaggio formato dai guardiamarina Beckett Mariner, Brad Boimler, Tendi, e Rutherford.

NO ESCAPE

Disponibile dal 28 settembre

Serie thriller in 7 episodi Paramount+ Original basata sull’omonimo romanzo best seller di Lucy Clark. La serie racconta la storia di due migliori amiche profondamente legate, Lana e Kitty che, in fuga dalle loro vite nel Regno Unito, si imbarcano su uno yacht chiamato The Blue, nelle Filippine. Con Abigail Lawrie (nel ruolo di Lana), Rhianne Barreto (nel ruolo di Kitty) e Jay Ryan.

MARCELO, MARTELLO, MARSHMALLOW

Disponibile dal 15 settembre

Serie “kids” Paramount+ Original in 13 episodi che segue le avventure di Marcelo e dei suoi amici. Marcelo è un ragazzo “diverso”. Fa le cose al contrario; ha un modo tutto suo di parlare, pensare e perfino di vestire. Per Marcelo, quello che ha senso nella sua mente è giusto e mette in discussione tutto e tutti. Pertanto, ogni giorno è un’avventura all’insegna dell’esplorazione e delle domande. Ed ogni avventura che si rispetti è più bella insieme ad un gruppo, la “Turma do Carmelo”, composta dai tre amici del suo quartiere: Catapimba, Teresinha e Gabriela. Il gruppo di amici vivrà quotidianamente una nuova avventura, dalla creazione di una propria valuta e di un nuovo telegiornale alla sostituzione delle tubature dell’acqua con latte al cioccolato o “sucolato”, come Marcelo preferisce chiamarlo. Marcelo provocherà grande scompiglio ogni giorno: inventando e mettendo tutto in discussione, trasformerà il mondo in ogni episodio.

ASSASSIN’S CLUB

Disponibile dal 19 settembre

Film thriller in cui un assassino viene messo sotto contratto per uccidere sette persone, per poi scoprire che queste sono a loro volta assassini incaricati di uccidere lui. Con Henry Golding. Noomi Rapace, Daniela Melchior.

SHEROES

Disponibile dal 30 settembre

Quando quattro amiche sprovvedute arrivano in Thailandia, si ritrovano subito con le spalle al muro. Lottando per rimanere in vita, utilizzano le loro abilità uniche e scatenano la loro feroce lealtà in una battaglia al cardiopalma per la sopravvivenza. Film d’azione con Sasha Luss, Wallis Day, Isabelle Fuhrman, Skai Jackson.

MTV CRIBS ITALIA S3

Disponibile dal 24 settembre

Dopo il successo delle prime due stagioni, MTV Cribs Italia è pronto tornare nelle case delle celebrità più chiacchierate d’Italia e farci scoprire qualcosa in più della loro vita e della loro quotidianità, ma non solo dentro le mura di casa. In questa stagione, infatti, andremo alla scoperta non solo delle dimore dei VIP, ma anche dei loro luoghi del cuore, come studi di registrazione, palestre o la sede di una squadra di calcio. Protagonisti della terza stagione di MTV Cribs Italia saranno Inter HQ, J-Ax, Sangiovanni, Tania Cagnotto, Immanuel Casto, Corinne Pino, Rocco Siffredi, Sespo, Leo Gassman, Elena Pietrini, Matilde & Angelica Aureli, Paola Barale, Le Twins, Michelangelo, The Pozzolis Family, Chef Ruben Bondi.

GLI ALTRI FILM IN ARRIVO IN CATALOGO

SU PARAMOUNT+ SI ARRICCHISCE LA RACCOLTA DI MONOGRAFIE SUI GRANDI PROTAGONISTI DELLA SCENA INTERNAZIONALE CON VAL: il documentario interamente incentrato sulla vita di Val Kilmer, attore celebre per aver interpretato Jim Morrison nel film biografico THE DOORS di Oliver Stone, in cui canta i brani del famoso gruppo. Il documentario ripercorre la carriera e la vita dell’attore con filmati inediti che coprono un arco di 40 anni. Tra i film con Val Kilmer presenti su Paramount+, oltre a THE DOORS, anche TOP GUN, TOP GUN MAVERICK, e THE SAINT.

Per gli amanti del cinema coreano PARASITE, MEMORIE DI UN ASSASSINO, MINARI, OLD BOY, LADY VENDETTA; grandi classici come INCONTRI RAVVICINATI DEL TERZO TIPO, EASY RIDER, KRAMER CONTRO KRAMER; e, inoltre, successi cinematografici come CLOSER, C’ERA UNA VOLTA A… HOLLYWOOD, PICCOLE DONNE, JULIE & JULIA.

Trovate tutte le notizie e gli aggiornamenti su Paramount+ nella nostra scheda.

