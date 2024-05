Prime Video ha svelato le novità con le nuove uscite più importanti tra film e serie tv in arrivo sulla piattaforma streaming a maggio 2024.

Novità Prime Video: film, serie tv e show originali e in esclusiva

The Idea of You

Film dal 2 maggio

Tratto dall’omonimo e acclamato romanzo, The Idea of You è incentrato su Solène (Anne Hathaway), una madre single quarantenne che inizia un’inaspettata storia d’amore con il ventiquattrenne Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), il cantante degli August Moon, la boy band più in voga del pianeta. Costretta ad accompagnare la figlia adolescente al Coachella Music Festival, dopo che il suo ex ha rinunciato all’ultimo minuto, Solène incontra casualmente Hayes, con cui fin dal primo momento scocca un’innegabile scintilla. I due intraprendono un’appassionata relazione, ma non passa molto tempo prima che lo status di superstar di Hayes ponga delle inevitabili sfide alla loro storia e che Solène si renda conto di come la vita sotto i riflettori di lui potrebbe essere più di quanto si aspetti.

Clarkson’s Farm S3

Nuova stagione dal 3 maggio – Seconda parte disponibile dal 10 maggio

Nella terza stagione di Clarkson’s Farm ritroviamo la fattoria di Diddly Squat alle prese con sfide sempre più ardue. I raccolti stanno fallendo a causa del forte caldo, l’inflazione ha portato i prezzi delle materie prime alle stelle, il sogno di aprire il tanto desiderato ristorante si è infranto e ora anche il negozio della fattoria rischia di chiudere.

Jeremy ha un disperato bisogno di trovare nuovi e ingegnosi espedienti per far quadrare i conti e, per questo, escogita un piano per trarre profitto da centinaia di acri non coltivati – costituiti da fitti boschi e siepi che ricoprono la metà dei terreni di Diddly Squat. Questo scatena una valanga di elaborate iniziative, in pieno stile Clarkson, che finiscono per coinvolgere qualsiasi cosa, da capre, maiali e cervi, passando per funghi e ortiche. A Diddly Squat intanto fa la sua comparsa un nuovo arrivato, che mette in crisi Kaleb e tutti gli altri protagonisti, impegnati ad aiutare Jeremy a realizzare le proprie ambizioni.

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo S4

Reality italiano dal 6 maggio – I primi 3 episodi disponibili dal 6 maggio, gli ultimi 3 dal 13 maggio

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo è un real-life thriller che vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e in largo per l’Italia, nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per due settimane, con limitate risorse economiche. Dopo il successo delle prime tre stagioni, la nuova edizione vedrà protagonisti otto personaggi di spicco del panorama italiano: l’attore Raoul Bova in coppia con la moglie, l’attrice Rocío Muñoz Morales, la modella e star televisiva Belen Rodriguez in coppia con la sorella, la modella e influencer Cecilia Rodriguez, i rapper Guè e Ernia, i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani. A dar loro la caccia saranno alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker. Celebrity Hunted – Caccia all’uomo è prodotto da Endemol Shine Italy ed è basato su una serie originale creata da Shine TV, società di produzione britannica.

Pretty Little Liars: Summer School S2

2 episodi in uscita il 9 maggio, seguiti da un episodio a settimana

Dopo gli strazianti eventi di “Pretty Little Liars: Original Sin”, le nostre Pretty Little Liars affrontano un destino peggiore della morte: la scuola estiva. Tuttavia, la Millwood High non è l’unica cosa che ostacola i loro divertenti lavori estivi e i loro nuovi, sognanti interessi amorosi. Un nuovo cattivo, che potrebbe o meno avere un legame con A, è arrivato in città e le metterà tutte alla prova.

Maxton Hall – Il mondo tra di noi

Nuova serie dal 9 maggio – 6 episodi binge

La serie è basata sul bestseller “Save Me” di Mona Kasten. Ruby viene involontariamente a conoscenza di un incredibile segreto nella scuola privata di Maxton Hall. L’arrogante erede milionario James Beaufort entra in contatto con l’arguto studente Ruby e, nel bene o nel male, è determinato a metterlo a tacere. Il loro scambio appassionato di parole improvvisamente accende una scintilla…

Cecilia Abbott (Lili Taylor) and Royal Abbott (Josh Brolin)

Outer Range S2

Nuova stagione dal 16 maggio – 7 episodi binge

Outer Range racconta la storia di Royal Abbott (Josh Brolin), proprietario di un ranch che lotta strenuamente per la sua terra e per la sua famiglia e che si imbatte in un fenomeno inspiegabile nel cuore della natura selvaggia del Wyoming, sotto la forma di un’oscura voragine. Il mistero che circonda questo abisso senza fondo, apparso in un appezzamento del ranch della famiglia Abbott, si infittisce ancora di più nel corso della seconda stagione, mentre Royal e sua moglie Cecelia (Lili Taylor) tentano di tenere unita la famiglia dopo l’improvvisa scomparsa della nipote. La posta in gioco non è mai stata così alta per gli Abbott, che ora si trovano a dover affrontare minacce su più fronti. La seconda stagione di Outer Range spingerà i suoi personaggi sempre più nel profondo del baratro, con risvolti imprevisti che potrebbero scuotere le fondamenta del tempo stesso.

Uno Splendido Disastro 2 – Il Matrimonio

Film dal 17 maggio

Dopo il loro primo “Splendido Disastro”, Abby e Travis non riescono a stare lontani dai guai… e infatti dopo una notte di follie a Las Vegas si ritrovano marito e moglie! Insieme agli amici di sempre, con in tasca una vincita a poker di 6 zeri decidono di regalarsi la più divertente delle lune di miele in Messico, ma si sa, il caos non abbandona mai i nostri Trabby che si chiederanno: il matrimonio durerà o sarà solo un altro disastro preannunciato?

Dom S3

Nuova stagione dal 24 maggio

In questa stagione finale di Dom, è iniziato il conto alla rovescia e i nostri protagonisti sono ancora più vicini alla morte. Pedro trova rifugio a Rocinha, la più grande favela di Rio, cercando di fuggire dalla polizia, ma, mentre è lì, viene minacciato dagli spacciatori. Victor Dantas, invece, consapevole della situazione di pericolo in cui si trova il figlio, deve lottare contro il cancro ai polmoni e, allo stesso tempo, cercare di fare l’impossibile per salvare Pedro. Anche in questo turbinio di emozioni, l’avvicinarsi della morte non abbatte Victor e Pedro, ma anzi li fa sentire più vivi che mai. La serie mostrerà finalmente la fatidica scena in cui Pedro fa esplodere la granata nel tunnel, pochi istanti prima di morire. Una fuga così nota e sanguinosa non avrebbe potuto avere altra fine.

Boy Kills World

Film dal 27 maggio

Un distopico film d’azione che segue un ragazzo sordo muto in possesso di una vibrante immaginazione. Quando la sua famiglia viene assassinata, il ragazzo viene addestrato da uno sciamano misterioso a reprimere la sua immaginazione infantile per diventare uno strumento di morte.

NUOVI FILM IN ARRIVO

Joker | 1 maggio

La rivincita delle bionde | 1 maggio

Monster Hunter | 2 maggio

Come può uno scoglio | 6 maggio

Thanksgiving | 19 maggio

I Soliti Idioti 3 – Il ritorno | 25 maggio

Enea | 30 maggio

NUOVE SERIE IN ARRIVO

The Flash S1-8 | 1 maggio

Naruto Shippuden S7 | 1 maggio

Dragon Ball Z S6 | 9 maggio

FILM IN SCADENZA

Quo Vado? | 7 maggio

Il grande giorno | 21 maggio

Uncharted | 25 maggio

Bullet Train | 26 maggio

SERIE E SHOW IN SCADENZA

Future Man S1-3 | 14 maggio

