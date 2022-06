La serie Obi-Wan Kenobi ha svelato nuovi dettagli del legame esistente tra il cavaliere jedi e Leia, situazione che rende più comprensibile il nome scelto dalla principessa per il figlio.

Nella trilogia originale il personaggio affidato a Carrie Fisher non trascorre molto tempo insieme a Ben, nome che Obi-Wan usa dopo essersi trasferito su Tatooine.

Lo sceneggiatore della serie Joby Harold, intervistato da The Hollywood Reporter, ha ora parlato del motivo alla base del nome Ben Solo, poi diventato Kylo Ren.

L’autore ha spiegato:

Spero aiuti a capire in che direzione si stavano muovendo perché risponde alla domanda ‘Perché lui?’. Quindi ‘Aiutami, Obi-Wan Kenobi. Sei la mia unica speranza’ sembra meno arbitraria come scelta e decisione ora che conosciamo la profondità della storia che hanno vissuto insieme. Il contesto in cui Leia dice quelle parole in Una Nuova Speranza è ora canonico ed è chiaro. Quindi sarà spiegato mentre la serie continua, ma mi piace il fatto che aiutasse a rinforzare e spiegare meglio un pezzo del puzzle che era già presente.