Dove si collocanella linea temporale di? Sebbene sia piuttosto semplice immaginarlo, la domanda necessita comunque di una risposta più approfondita. Un quesito più che lecito dal momento che vi è un lungo intervallo di 19 anni tra l’ultimo prequel, La vendetta dei Sith, e il primo film della trilogia originale, Una nuova speranza.

Finora, le serie televisive Disney+ legate all’universo di Star Wars si sono svolte nell’intervallo tra Il ritorno dello Jedi e Il risveglio della forza, un lasso di tempo enorme che è rimasto in gran parte inesplorato. Obi-Wan Kenobi rappresenta dunque il primo ritorno al passato per le serie televisive live-action del franchise.

Leggi anche: Obi-Wan Kenobi: pro e contro dei primi due episodi della serie

Qui di seguito abbiamo tutto quello che vi serve per sapere esattamente dove si colloca Obi-Wan Kenobi nella linea temporale di Star Wars:

Ma prima di addentrarci, vale la pena chiarire come funziona la linea temporale. La cosa principale da sapere è che tutto il calendario della galassia ruota attorno a un evento significativo: la Battaglia di Yavin, ovvero la prima volta che la Morte Nera viene fatta esplodere (come si vede in Una nuova speranza). Questo è abbreviato in BBY (Before Battle of Yavin) o ABY (After Battle of Yavin).

Star Wars: La Minaccia Fantasma – 32 BBY

Star Wars: L’Attacco dei Cloni – 22 BBY

The Clone Wars – 22 BBY-19 BBY

Star Wars: La Vendetta dei Sith – 19 BBY

The Bad Batch – 19 BBY

Solo: A Star Wars Story – 13 BBY – 10 BBY

Obi-Wan Kenobi – 10 BBY

Star Wars Rebels – 5 BBY – 1 BBY

Rogue One: A Star Wars Story – 1 BBY

Una nuova speranza – 0 BBY

L’impero colpisce ancora – 3 ABY

Il ritorno dello Jedi – 4 ABY

The Mandalorian stagioni 1 e 2 – 9 ABY

The Book of Boba Fett – 9 ABY

Star Wars: Il Risveglio della Forza – 34 ABY

Star Wars: Il Ritorno dello Jedi – 34 ABY

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker – 35 ABY

Per chi ha già visto i primi due episodi di Obi-Wan Kenobi, è piuttosto chiaro che gli avvenimenti narrati sono ambientati 10 anni dopo gli eventi de La vendetta dei Sith e nove anni prima di Una nuova speranza.

Per quanto riguarda gli altri personaggi che potrebbero apparire nella serie, al momento ce ne sono alcuni in circolazione. Ahsoka Tano è in circolazione, così come Yoda, Bo-Katan Kryze, Han Solo e persino il fantasma della Forza di Qui-Gon Jinn. Anche i personaggi di Rebels potrebbero fare la loro comparsa, soprattutto se si considera che il Grande Inquisitore ha debuttato in quella serie, così come figure della Ribellione come Mon Mothma o cloni come Cody o Rex.

Inoltre, personaggi di altre serie televisive di Star Wars come Din Djarin, Boba Fett e persino Grogu sono vivi in questo periodo. In breve, ci sono tonnellate di personaggi che potrebbero potenzialmente incrociarsi, anche se resta da vedere se lo faranno davvero: alcuni sono sicuramente molto più probabili di altri…

Secondo voi, dopo Leia e Bail Organa, chi altro potrebbe apparire in Obi-Wan Kenobi?

Leggi anche: Obi-Wan Kenobi: la recensione dei primi due episodi