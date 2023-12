Su Netflix ha debuttato la serie Obliterated e i creatori Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald hanno parlato della possibilità che venga realizzata la stagione 2.

Hurwitz, in un’intervista a Inverse, ha spiegato:

Se c’è una rihiesta certamente andremo alla ricerca della prossima città all’insegna dei party dove il nostro team possa mettersi nei guai e avere un’altra avventura.

Schlossberg ha aggiunto:

Si tratta del White Lotus delle comedy action. Quindi pensiamo a Ibiza, Miami, Rio, Cabo. Dovrebbero corteggiarci.

Heald ha quindi continuato spiegando:

Abbiamo una mente aperta per quanto riguarda viaggiare in aereo con un servizio a cinque stelle.

Schlossberg ha concluso ironico:

Accetto direttamente delle tangenti.

Per ora Netflix non ha svelato il destino della serie e se verrà realizzata una seconda stagione. Il paragone con The White Lotus fa però presupporre una potenziale continuazione della storia con cambiamenti di cast e di location.

Che ne pensate? Vorreste una stagione 2 di Obliterated?

Obliterated – Una notte da panico è una commedia di azione adrenalinica che racconta la storia di un team di forze speciali che sventa una minaccia letale a Las Vegas. Dopo i festeggiamenti a base di alcol, droga e sesso, scoprono che la bomba disinnescata era finta. Ancora intontito dai festeggiamenti, il team deve cercare di superare le conseguenze fisiche e i problemi personali per trovare il vero ordigno e salvare il mondo.

Gli otto episodi, della durata di 60 minuti, possono contare su un cast composto da Shelley Hennig, Nick Zano, C. Thomas Howell, Kimi Rutledge, Paola Lazaro, Terrence Terrell, Alyson Gorske, ed Eugene Kim.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Inverse

