I creatori della seriesono al lavoro su una nuova action comedy di cuiha ordinato la produzione:

Il nuovo progetto di Jon Hurwitz, Hayden Scholssberg e Josh Heald era stato ordinato in precedenza nel 2019 da TBS, tuttavia il progetto è stato poi abbandonato forse per cambiamenti di strategia o a causa di ritardi e ostacoli causati dalla pandemia. TBS ha infatti cancellato la produzione anche di Kill the Orange-Faced Bear solo una settimana prima dell’inizio delle riprese.

Obliterated racconterà la situazione di un team delle forze speciali che contrasta una minaccia mortale a Las Vegas. Dopo il party con cui celebrano, all’insegna di alcol, doga e sesso, il team scopre però che la bomba che ha disattivato è finta e deve agire, nonostante i membri siano ubriachi e abbiano problemi personali, per trovare il vero ordigno e salvare il mondo.

Il casting è attualmente in corso e le riprese dovrebbero iniziare in e state.

Il trio composto da Hurwitz, Schlossberg e Heald sarà impegnato nella produzione e con l’incarico di showrunner della serie.

La prima stagione sarà composta da otto episodi della durata di quarantacinque minuti.

