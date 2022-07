Obliterated: Paola Lazaro nel cast della serie ideata dai creatori di Cobra Kai

Obliterated, la nuova serie Netflix ideata dal team di Cobra Kai, avrà nel suo cast anche Paola Lazaro, conosciuta dal pubblico televisivo per la parte di Princess in The Walking Dead.

Il progetto ideato e sviluppato da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald, avrà tra gli interpreti con ruoli da presenze regolari Alyson Gorske, C. Thomas Howell, Eugene Kim, Paola Lázaro, Terrence Terrell e Amalia Yoo.

In precedenza la produzione aveva annunciato la presenza di Shelley Hennig e Nick Zano.

Obliterated racconta la storia di un team delle forze speciali che sventa una minaccia mortale a Los Angeles. Dopo il loro party per festeggiare quella vittoria – una serata all’insegna di alcol, droghe e sesso, il team scopre che la bomba che hanno disattivato era falsa. Il team, ora alle prese con i postumi della serata, deve quindi superare i vari limiti e problemi personali per trovare la vera bomba e salvare il mondo.

Gorske (Jungle Run) interpreta Lana, una ragazza di Las Vegas che si ritrova coinvolta nelle azioni del team.

Howell (Southland) ha la parte di Hagery, l’eccentrico tecnico esperto in esplosivi.

Kim (Brooklyn Nine-Nine) sarà Paul Yung, un pilota dell’aviazione che è insieme al team e, dopo la nottata, è l’unico sobrio.

Lázaro (The Walking Dead) interpreta Angela Gomez, una determinata cecchina dei marine che è la migliore nel suo campo.

Terrell (Bosch) ha il ruolo di Trunk, un Navy SEAL e braccio destro di Chad McKnight (Zano).

Yoo (Grand Army) sarà Maya Choi, una giovane esperta dell’NSA che è per la prima volta impegnata sul campo e non è ancora a suo agio.

Che ne pensate degli arrivi nel cast di Obliterated che comprendono anche Paola Lazaro? Lasciate un commento!

Fonte: Variety