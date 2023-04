Olivia Wilde sarà la regista della serie tv tratte dai romanzi di Jennifer Egan intitolato Il tempo è un bastardo e La casa di marzapane.

Il progetto sarà realizzato da A24 che ha ottenuto i diritti della serie, che sarà prodotta anche dall’attrice insieme a Jennifer Fox.

La prima delle due opere ha vinto il premio Pulitzer nel 2011 e propone 13 storie che si intrecciano tutte a quelle di Bennie Salazar, che lavora in un’etichetta discografica e della sua assistente Sasha.

Nel 2022 è poi stato pubblicato il secondo volume che prosegue la storia di alcuni personaggi.

Wilde si metterà quindi alla prova per la prima volta come regista di una serie tv. A24, per il piccolo schermo, ha invece recentemente prodotto Lo Scontro – Beef, che ha debuttato pochi giorni fa su Netflix.

