Paramount+ ha ordinato Insomnia, serie tv inglese basata sul romanzo thriller di Sarah Pinborough.

L’adattamento sarà prodotto da Left Bank Pictures, la società di produzione britannica che ha reinventato Behind Her Eyes sempre di Sarah Pinborough per Netflix nel 2021.

Pinborough adatterà Insomnia per lo schermo, raccontando nuovamente la storia di Emma Averill, donna di successo in carriera che teme di perdere la testa dopo aver sofferto di insonnia due settimane prima di compiere 40 anni.

Sua madre ebbe un’esperienza simile alla stessa età, soffrendo di un violento esaurimento psicotico la notte del suo 40° compleanno. Mentre rivive l’esperienza di sua madre, Averill crede che altre forze stiano agendo nell’ombra. Sua madre viene ricoverata in ospedale per un infortunio improvviso, una sorella mai vista ritorna senza preavviso e lei si sente come se fosse osservata da qualcuno o qualcosa. Solo indagando sulla verità del suo doloroso passato, potrà trovare le risposte al suo presente.

I produttori esecutivi di Insomnia sono Andy Harries, Jessica Burdett e Tim Bricknell, mentre Charlotte Essex ne sarà produttrice. La serie è stata commissionata da Sebastian Cardwell, Deputy Chief Content Officer del Regno Unito per Paramount. Le riprese inizieranno entro la fine dell’anno.

Fonte: Deadline

