Omicidio a Easttown, la miniserie creata da Brad Ingelsby, diretta da Craig Zobel con Kate Winslet protagonista, è stata una delle più acclamate nel corso del 2021, ma non si è mai parlato in maniera concreta di una stagione 2.

In un profilo di Variety dedicato a Kate Winslet è Francesca Orsi, la head of drama di HBO, a spiegare che, ora, sono in corso delle conversazioni in seno alla compagnia circa Omicidio a Easttown 2:

Avevamo iniziato a discutere di una seconda stagione. Ma sembrava troppo presto. Anche se non c’è niente in lavorazione, stiamo avendo delle nuove discussioni su quando potrebbe essere il momento giusto per iniziare a pensare a costruire qualcosa. Potremmo essere disposti a capire cosa fare con Mare, anni dopo, riprendendo il suo personaggio e considerando gli anni che sono passati per il personaggio. Chi è diventata lei adesso?

