Joe Tracz, recentemente nel team dei produttori di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, è entrato a far parte degli showrunner della stagione 2 di One Piece collaborando con Matt Owens.

Steve Maeda, che ha sviluppato lo show insieme a Owens, sarà invece un produttore esecutivo.

Le riprese delle prossime puntate inizieranno a giugno, in vista di un debutto in streaming nel 2025.

Tracz, in precedenza, aveva collaborato con Netflix in occasione di Una serie di sfortunati eventi e Dash & Lily.

Tracz ha dichiarato:

Sono stato fortunato nel lavorare a grandi adattamenti di varie serie amate e nulla è più grande e amato e rispetto a One Piece. Sono un enorme fan dell’incredibile immaginazione di Osa e sono rimasto stupito da quello che il team della serie live-action ha creato con la prima stagione. Quindi è un sogno e una gioia salire a bordo della Going Merry mentre entra nella Rotta Maggiore per una stagione 2 ancora più gigantesca.