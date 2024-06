Netflix ha annunciato altri nomi che si aggiungo al cast della stagione 2 di One Piece: nella serie live-action reciteranno anche Callum Kerr nel ruolo di Smoker, Julia Rehwalkd che sarà Tashigi, Rob Colletti nei panni di Wapol, e Ty Keough che sarà Dalton.

Nell’opera originale Smoker, affidato a Kerr (Monarch) nello show, viene descritto come un personaggio con un proprio senso di giustizia, lanciando fuggire anche i Pirati di Cappello di paglia dopo che gli hanno salvato la vita, pur considerando tutti i pirati come criminali pericolosi da arrestare a qualunque cosa, odiando quindi essere in debito con un pirata. Smoker, inoltre, è protettivo nei confronti della popolazione e i suoi subordinati e detesta chi disonora la Marina agendo in modo brutale o crudele, pur avendo un lato buono e gentile. Come suggerisce il nome, inoltre, è un accanito fumatore.

Tashigi, interpretata da Rehwald (Star Wars Young Jedi Adventures), è invece una ragazza un po’ sbadata che collabora con il suo superiore Smoker, con cui condivide l’idea di giustizia.

Wapol, affidato a Colletti (I molti santi del New Jersey), è il sovrano di Black Drum ed è stato il capitano dei Pirati Bliking. Il personaggio governa in modo autoritario e malvagio, pensando solo al suo bene personale.

Keough (Le ultime 24 ore) sarà invece Dalton, l’ex capitano della Guardia Reale del Regno di Drum e dotato di poteri del frutto Zoan Ox-Ox. Quando Wapol è tornato ha deciso di proteggere i civili.

Basato sulla serie manga più venduta di sempre in Giappone creata da Eiichiro Oda, ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun’altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.

A comporre la ciurma saranno Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

One Piece è disponibile su Netflix.

Che ne pensate degli interpreti scelti per i personaggi di Smoker e Wapol nella stagione 2 di One Piece?

