Netflix ha pubblicato delle nuove foto del cast di One Piece, con alcune dichiarazioni dei protagonisti sui propri personaggi.

Ad ogni protagonista è stato chiesto cosa preferiscono del loro personaggio. Inaki Godoy ha risposto:

Luffy è uno dei personaggi più interessanti che abbia mai avuto l’opportunità di interpretare. È così allegro, ama l’avventura ed è un po’ pazzo. E oh mio Dio, le scene durante i pasti! Non farmi iniziare con quelle. È così divertente. È un grande sognatore e trovo molto di Rufy anche in me. Penso che condividiamo molti degli stessi valori ed è stato un vero viaggio interpretarlo.

Mackenyu ha parlato di Zoro:

Ho filmato così tanti adattamenti di anime in Giappone e sento sempre la pressione quando faccio manga live-action. Ma voglio fare del mio meglio per accontentare i fan e coloro che sperimenteranno per la prima volta ONE PIECE in live-action. Sono cresciuto con ONE PIECE e non ho avuto bisogno di fare molte ricerche perché Zoro è sempre stato il mio personaggio preferito.

A Emily Rudd invece è stato chiesto quali anime l’hanno maggiormente influenzata:

Sono cresciuta con Dragon Ball Z, Pokémon, Yu-Gi-Oh!. Ho visto La città incantata nei cinema quando è uscito qui negli Stati Uniti. Tutte le cose degli anime mi hanno reso quello che sono, al 100%. Sailor Moon? Ho fatto sì che i miei genitori noleggiassero sempre il film di Sailor Moon ed erano stufi, ma io pensavo “Oh mio Dio, le donne sono così belle e così potenti e possono fare qualsiasi cosa”.

A Jacob è stato chiesto cosa gli piace di Usopp:

Penso che sia il più reale. Sai, quando tutti gli altri dicono “Corriamo in un edificio in fiamme”, Usopp dice “Okay, ma è in fiamme” [Ride.] Quindi a volte è come la voce della ragione e usa le sue parole per sollevare il morale tutti. Penso che sia la sua medicina.

Infine a Taz Skylar è stato chiesto qual è il suo scontro preferito:

La mia scena di combattimento preferita è probabilmente quella di apertura, la prima volta che incontri Sanji mentre porta un piatto. Questa è la prima volta che lo incontri e deve essere speciale, ma deve anche essere molto veloce. Quindi, quello a cui siamo arrivati ​​è stata la cosa più essenziale che potesse fare: semplicemente combattere le persone mantenendo il piatto di cibo.

Basato sulla serie manga più venduta di sempre in Giappone creata da Eiichiro Oda, ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun’altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.

A comporre la ciurma saranno Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

Vi piacciono le foto del cast di One Piece? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline

I film e le serie imperdibili