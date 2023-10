Il co-showrunner di One Piece ha parlato della stagione 2 e della situazione degli script ora che è finito lo sciopero degli sceneggiatori.

Nei nuovi episodi, come anticipato da Matt Owens, Luffy starà guadagnandosi la fama da pirata e questo aumenterà i rischi perché ci saranno delle persone che vogliono fermarlo. Captain Smoker sarà inoltre molto importante perché, come ha detto Garp, non a tutti importa chi è suo nonno e quindi gli spettatori vedranno il personaggio diventare un grande antagonista dei protagonisti all’interno della storia.

Owens ha confermato che non c’è ancora alcun casting in corso a causa dello sciopero SAG-AFTRA, pur avendo iniziato a parlare dei potenziali interpreti di alcuni personaggi.

Matt ha poi spiegato:

Avevamo iniziato il lavoro con gli autori per la stagione 2 un po’ prima dell’inizio dello sciopero. Non siamo andati oltre l’inizio della pianificazione di quella che sarà la stagione e abbiamo delineato alcune cose. Ma tutto lì, non ci sono degli script pronti per la stagione. Richiederà ancora del tempo.

Ora che la serie ha debuttato, inoltre, gli autori analizzeranno cosa ha funzionato e cosa no e ad aprile Owens ha incontrato Eeichiro Oda per parlargli di alcune idee e di alcuni elementi che vorrebbero includere nella stagione 2, mentre nel manga sono presenti più avanti.

Matt Owens ha poi confermato:

Da questa settimana siamo tornati e siamo attivi e cercheremo di impiegare il tempo giusto per realizzarlo nel modo giusto, ma al tempo stesso di realizzare gli script il prima possibile.

Gli autori sono quindi al lavoro in modo da poter poi passare alla fase di design, pianificazione delle tempistiche e pre-produzione.

Che ne pensate? Siete felici che sia ripreso il lavoro degli sceneggiatori sulla stagione 2 di One Piece?

Fonte: Deadline

