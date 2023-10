Matt Owens, showrunner del live action di One Piece, ha svelato come è nato il personaggio originale di Mister Seven.

In un post su Instagram, Owens ha raccontato come è nato il personaggio, pubblicando anche il bozzetto ufficiale di Eiichiro Oda:

Ho presentato molte idee a Oda durante il nostro primo incontro. Una di queste riguardava come introdurre Zoro in una scena d’azione per mostrare cosa poteva fare prima di vederlo a Shells Town. In una vecchia SBS (i Q&A coi fan) Oda menzionò che Mister Seven aveva provato a reclutare Zoro ma era rimasto ucciso in combattimento. Questo era esattamente quello che stavo cercando: qualcosa che rientrasse nel canone ma che non fosse mai stato mostrato nel manga stesso. Oda si rivolse a uno dei suoi redattori e disse: “Ho detto questo?” Il giorno dopo mi è stato presentato questo disegno. L’unica volta in cui Mister 7 è stato interamente disegnato da Oda. Ha detto che era rimasto colpito dalla mia conoscenza del suo mondo e che l’idea gli piaceva. Mi sembrava di portare con me il Santo Graal. La prima di molte grandi conversazioni e interazioni con il sensei. Qualcuno che sono onorato di chiamare collaboratore e amico.

Basato sulla serie manga più venduta di sempre in Giappone creata da Eiichiro Oda, ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun’altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.

A comporre la ciurma saranno Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

